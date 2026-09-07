O Barcelona apresentou mais uma atuação futebolística deslumbrante no estádio de Mestalla, onde goleou o Valencia por 5 a 0, no último domingo, para assumir a liderança isolada do Campeonato Espanhol.

A equipe de Hansi Flick marcou 17 gols nas primeiras quatro partidas, registrando assim um dos melhores inícios de artilharia da história do clube, e o maior saldo goleador atual entre as cinco grandes ligas da Europa.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona só marcou mais gols do que na temporada atual nas temporadas de 1949-1950 (19 gols) e 1950-1951 (21 gols), uma estatística que reflete a impressionante eficiência goleadora do Barcelona no início desta temporada.

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Na primeira temporada (1949-1950), sob o comando do técnico Enrique Fernández Viola, a equipe goleou o Nàstic de Tarragona (10 a 1) e o Sevilla (7 a 0) no estádio Les Corts, mas sofreu pesadas derrotas diante do Real Madrid (6 a 1) e do Athletic Bilbao (3 a 1).

No ano seguinte, com Ferdinand Daučík assumindo o cargo, o Barcelona conquistou uma vitória arrasadora em casa sobre a Real Sociedad (8 a 2) e uma partida de desempate diante do Real Madrid (7 a 1), apesar de ter sofrido duas derrotas fora de casa diante do Atlético de Madrid (6 a 4) e do Real Murcia (3 a 2).

Curiosamente, apesar deste início deslumbrante, o Barcelona não venceu nenhum dos dois títulos da liga, que foram para o Atlético de Madrid.

Na temporada 1957-1958, sob o comando de Domingo Balmanya, e na temporada 2011-2012, a última de Pep Guardiola, o Barcelona marcou 17 gols nas primeiras quatro partidas do Campeonato Espanhol. Ainda assim, a equipe não venceu o título em nenhuma das duas temporadas, com o Real Madrid conquistando o troféu.

Depois deste início imbatível, o Barcelona comandado por Flick enfrenta o desafio de continuar quebrando recordes de gols em seu caminho rumo ao terceiro título consecutivo da liga.

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