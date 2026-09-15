Após a atuação irregular do ex-jogador do Leverkusen no 0 a 0 dos Reds contra o Fulham, pela Premier League, no fim de semana, o ex-jogador da seleção inglesa e atual comentarista da Sky Sports Paul Merson fez uma avaliação drástica: "Não sei por quanto tempo eles ainda podem esperar por Florian Wirtz."

Wirtz voltou a atuar no meio-campo ofensivo contra os Cottagers, mas teve uma atuação apagada e não conseguiu evitar mais um empate do Liverpool. Merson agora duvida da adequação de Wirtz ao estilo de jogo do 20 vezes campeão: "Sou um grande fã dele e acho que é um jogador especial. Mas não funciona. Simplesmente não funciona."

A adequação do refinado técnico à Premier League foi recentemente colocada em dúvida por vários ex-profissionais. O Liverpool contratou Wirtz em 2025 por 125 milhões de euros junto à Werkself, e isso foi seguido por uma primeira temporada irregular na Inglaterra. Também sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, Wirtz até volta e meia deixa seu talento aparecer, mas segue longe da forma de gala dos tempos de Leverkusen.

Nesta temporada, o jogador de 23 anos ainda espera pelo seu primeiro gol. Ele soma apenas uma assistência em cinco partidas oficiais. Além disso, de acordo com o WhoScored, Wirtz é o jogador da Premier League que mais perdeu a bola nesta temporada, com 53 perdas de posse.

Diante desses números e da falta de evolução, Mick Brown acredita que o Liverpool estaria aberto a vender Wirtz depois desta temporada. O ex-olheiro do arquirrival dos Reds, o Manchester United, afirmou ao Football Insider que o Liverpool "certamente vai avaliar a possibilidade de recuperar parte da taxa de transferência paga no verão de 2025".

Por quanto tempo Florian Wirtz ainda tem contrato com o Liverpool?

Porque: "Quando se gasta tanto dinheiro com um jogador, você também quer que ele renda toda semana, faça gols, dê assistências e ajude o time a vencer. Ele ainda não fez jus ao seu preço de forma alguma. É verdade que ele não pode ser necessariamente culpado pelo fato de isso (o preço, nota do redator) pesar sobre ele, mas, mesmo assim, o clube não ficará satisfeito com seu investimento."

Wirtz tem contrato em Anfield até 2030. Antes da pausa para os jogos de seleções, ele e seus companheiros ainda têm duas partidas pela frente: na noite de terça-feira, o Liverpool recebe o rival de liga Tottenham Hotspur pela Copa da Liga Inglesa. Depois, no domingo, encara o AFC Bournemouth fora de casa.



