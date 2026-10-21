O Bayern de Munique entra no aguardado confronto contra o Arsenal com números expressivos no que diz respeito aos seus jogos em casa na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, mas o que o Manchester City fez há cerca de 13 anos dá esperança ao time londrino.

O Bayern de Munique se prepara para receber o Arsenal no estádio Allianz Arena na noite desta quarta-feira, em um dos grandes jogos da terceira rodada da fase de liga do torneio continental.

De acordo com as estatísticas do site oficial da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique não perde há 39 jogos disputados em casa na fase de grupos ou na fase de liga, somando 37 vitórias e dois empates.

Mas o paradoxo é que a sua última derrota em casa nessa fase veio diante de um time inglês, quando caiu diante do Manchester City pelo placar de 3 a 2 em dezembro de 2013, o que abre a porta para o Arsenal.

Próximas partidas FCB Liga dos Campeões 15:00 ARS Assistir

O Bayern de Munique também marcou nos seus últimos 23 jogos pela Liga dos Campeões da Europa, e as suas oito partidas mais recentes na competição registraram 44 gols, a uma média de 5,5 gols por jogo.

O time bávaro venceu 8 dos 15 confrontos anteriores contra o Arsenal na Liga dos Campeões da Europa, contra 4 vitórias do time inglês.

Por outro lado, o Arsenal venceu os seus últimos 14 jogos na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, e 7 dessas vitórias vieram fora de casa.



