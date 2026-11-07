Recorde especial: Manuel Neuer faz história no Bayern de Munique

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Ao entrar em campo contra o FSV Mainz 05, Manuel Neuer se tornou o jogador mais velho a atuar pelo Bayern de Munique na Bundesliga.

Aos 40 anos e 225 dias, Neuer superou o recorde de Bernd Dreher, que havia jogado pelo clube aos 40 anos e 198 dias. Dreher defendeu o time de Munique, com uma interrupção, de 1996 a 2008 e atuava como segundo ou terceiro goleiro. Hoje com 60 anos, disputou apenas 15 jogos oficiais pelo Bayern de Munique.

No ranking que considera todos os clubes, Neuer avançou, com sua participação contra o Mainz, para a sexta posição, dividida com Mirko Votava (Werder Bremen). À sua frente na Bundesliga estão apenas Edin Dzeko (Schalke 04), Claudio Pizarro (Werder Bremen), Toni Schumacher (Borussia Dortmund), Uli Stein (Arminia Bielefeld) e o recordista Klaus Fichtel (Schalke 04). Fichtel disputou sua última partida em 1988, aos 43 anos e 184 dias.

O contrato de Neuer com o Bayern de Munique termina ao fim da temporada e, ao que tudo indica, ele também encerrará a carreira. Se entrar em campo na última rodada da Bundesliga, passará a ser o sexto jogador mais velho da história da competição, desde que Dzeko, ainda em atividade e pouco à sua frente, continue jogando até lá.

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Manuel Neuer desfalcou o Bayern de Munique recentemente por uma lesão no pé

Nos últimos meses, Neuer enfrentou diversos problemas de saúde. O mais recente foi uma lesão no pé que o afastou dos gramados. Após três jogos fora, voltou a jogar na terça-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid.

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Contra o Mainz, Neuer chega à sua nona partida nesta temporada. Nos outros sete jogos oficiais, Jonas Urbig o substituiu. O goleiro de 23 anos é considerado seu sucessor designado no Bayern de Munique e, provavelmente, também na seleção alemã. Neuer havia se aposentado da seleção pela segunda vez após a vexatória Copa do Mundo no verão.