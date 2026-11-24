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A má fase do Aston Villa se agravou em Istambul na noite de terça-feira. Um gol de cabeça de Deniz Gul no fim deu ao Galatasaray a vitória por 1 a 0 e encerrou um dos recordes de que Unai Emery mais se orgulhava. Pela primeira vez sob o comando do espanhol, o Villa perdeu dois jogos seguidos na fase de liga da Champions League. O time está há seis partidas sem vencer em todas as competições e não marca desde 8 de novembro.

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Gol de cabeça no fim encerra recorde de Emery

Gul saiu do banco para decidir uma partida equilibrada no RAMS Park aos 79 minutos, ao marcar de cabeça depois que Nicolas Jackson tentou afastar mal a bola após um escanteio. Foi a primeira finalização do Galatasaray no alvo. No lance, Gul levou uma chuteira de Jackson no rosto, mas o VAR descartou a expulsão do atacante do Villa.

Com a derrota, o Villa perdeu dois jogos consecutivos de fase de liga ou de grupos pela primeira vez sob o comando de Emery. Chegou ao fim uma marca que sustentava a ascensão do clube como força no futebol europeu.

Sem vitórias e sem gols

O desempenho do Villa despencou desde a vitória sobre o Manchester City em 24 de outubro. O time de Emery está há seis jogos sem vencer e também não marca desde o gol de Leon Goretzka contra o Manchester United, em 8 de novembro.

A noite em Istambul resumiu as dificuldades ofensivas do Villa. Johan Manzambi teve o impedimento marcado após finalizar na direção do goleiro, e o time não aproveitou as oportunidades que criou no terço final do campo. Emery recebeu um cartão amarelo no fim, quando sua frustração veio à tona.

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Lugar entre os oito primeiros ameaçado

O Villa segue entre os oito primeiros por enquanto, com nove pontos, mas o Galatasaray igualou sua pontuação. Líder da Super Lig, o clube turco chegou a oito vitórias seguidas em todas as competições. A situação do Villa pode piorar após os demais jogos da quinta rodada.

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A viagem do time a Istambul havia sido ofuscada por relatos de um leão à solta . Com o resultado, Emery terá pela frente uma sequência exigente na Europa, com jogos contra PSG e Borussia Dortmund.

Ipswich é o próximo adversário do Villa em má fase

O time de Emery precisa se recuperar rapidamente para a visita ao Ipswich pela Premier League, no sábado.

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Encerrar a seca de gols será a prioridade. Tanto as ambições europeias quanto o desempenho do Villa nas competições nacionais precisam melhorar.