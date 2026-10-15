Recorde de transferência? Fabian Hürzeler seria o principal candidato do Manchester United

Segundo o The Sun, Fabian Hürzeler, do Brighton & Hove Albion, é apontado como o principal candidato para substituir Michael Carrick. O cargo do treinador estaria seriamente ameaçado.

Embora Carrick tenha levado os Red Devils de volta à Champions League de forma espetacular após assumir o lugar de Ruben Amorim na temporada passada, o United teve agora seu pior início de temporada em mais de 40 anos.

"Quando as coisas não saem exatamente como planejado, às vezes consigo entender essa reação", disse Carrick após o decepcionante empate por 1 a 1 no confronto entre equipes em crise contra o Tottenham, no último fim de semana. "É claro que dói, e dói muito. Não é uma experiência agradável, mas às vezes é preciso passar por isso."

Após seis rodadas, os Red Devils ocupam o 12º lugar na tabela da Premier League, com apenas seis pontos. No meio da semana, perderam por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League, derrota após a qual Lisandro Martínez fez duras críticas à direção do clube.

Por que os jogadores do Manchester United estão criticando a própria direção do clube?

"Foi muito ruim", disse Martínez ao Prime Video após o quinto jogo sem vitória. "Tenho que me controlar muito, mas às vezes isso reflete exatamente a situação atual do nosso clube." Ele afirmou esperar mais investimentos. "Com certeza. Espero mais do nosso diretor esportivo. Preciso ser sincero: nós, jogadores, temos que fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar preparado para noites como esta", disparou o defensor.

O diretor esportivo Jason Wilcox investiu mais de 170 milhões de euros na equipe no verão passado, mas principalmente no meio-campo, e não nos setores problemáticos do ataque e da lateral esquerda. "Fizemos uma temporada fantástica no ano passado. Agora esperamos mais da direção do clube, mais jogadores para continuarmos competitivos. Afinal, muitas outras equipes também estão contratando muitos jogadores", disse Martínez.

O argentino também avaliou que demitir Carrick não resolveria os problemas fundamentais do clube. "Não dá para ficar sempre trocando de treinador, trocando de treinador, trocando de treinador", disse Martínez, antes de perguntar: "E as outras áreas? Não posso dizer mais nada."

Getty

Quanto o Manchester United teria que pagar por Hürzeler?

Apesar do apelo, o nome de Hürzeler aparentemente circula agora em Manchester, embora, segundo o The Sun, a direção do clube ainda confie em Carrick. Hürzeler também enfrentou um período difícil com o Brighton na temporada passada, quando chegou a ser alvo de provocações dos próprios torcedores.

Ainda assim, os Seagulls conseguiram uma vaga na Conference League ao fim da temporada, e o Brighton começou a nova campanha muito bem, com quatro vitórias em seis jogos. Além disso, a equipe de Hürzeler eliminou o Manchester United da Copa da Liga em meados de setembro.

Se os Red Devils realmente demitirem Carrick e procurarem o Brighton para contratar Hürzeler, o Manchester United provavelmente terá de pagar uma quantia elevada pela liberação do treinador de 33 anos, caso ele esteja disposto a mudar de clube no meio da temporada. Afinal, o contrato do americano de nascimento vai até 2029.

O proprietário do Brighton, Tony Bloom, afirmou no mês passado que o clube está "preparado para todas as eventualidades" caso receba uma proposta por Hürzeler. "Há muitas coisas no mundo com que se preocupar, mas perder um treinador ou jogadores não é uma delas. É claro que ninguém quer que isso aconteça, mas treinadores vêm e vão."

No verão passado, o Manchester City pagou 20 milhões de euros ao Chelsea para que Enzo Maresca, demitido em janeiro, mas ainda sob contrato, pudesse suceder Pep Guardiola. O Brighton, por sua vez, já liberou um treinador no meio de uma temporada: em setembro de 2022, os Seagulls deixaram Graham Potter ir para o Chelsea por 17 milhões de euros. Ele foi demitido apenas seis meses depois, com média de 1,42 ponto por jogo em 31 partidas. O recorde de valor pago pela contratação de um treinador pertence, como se sabe, ao Bayern de Munique, que desembolsou 25 milhões de euros ao RB Leipzig pelos serviços de Julian Nagelsmann.

Além de Hürzeler, Antonio Conte também foi apontado recentemente como possível candidato ao cargo de treinador do Manchester United. Segundo o Sun, o italiano ficaria "muito feliz" em voltar à Premier League. Conte comandou o Chelsea de 2016 a 2018 e conquistou com os Blues o título do campeonato em 2017 e a Copa da Inglaterra em 2018. Ao contrário de Hürzeler, Conte está atualmente sem clube e, portanto, pode ser contratado sem o pagamento de uma taxa de transferência.

Getty Images











