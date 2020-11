Recorde de pênaltis marca primeira goleada sofrida por Zidane no Real Madrid

Time merengue teve atuação desastrosa no Mestalla e foi goleado por 4 a 1 pelo Valencia

O viveu uma noite trágica no Mestalla neste domingo e voltou a flertar com a crise ao sofrer uma goleada por 4 a 1 diante do em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais do que isso: o resultado significou uma derrota elástica inédita de Zinedine Zidane como técnico merengue e também foi marcada por recorde de pênaltis marcados contra a equipe da capital.

Mais times

O Real até fez um primeiro tempo razoável e saiu na frente aos 22 minutos com belo gol de Benzema. Na sequência, porém, o VAR viu toque na mão de Lucas Vásquez e o árbitro deu pênalti, convertido por Soler aos 34.

A partir daí nada deu certo para os visitantes, que sofreram com falta de criatividade na frente e uma atuação desastrosa da defesa. Ainda na etapa inicial, aos 45, Varane fez gol contra de canela e pôs os mandantes em vantagem.

Mais artigos abaixo

A etapa final foi total do Valencia, que já tinha mandado uma bola na trave antes de Marcelo, muito criticado nesta temporada , cometer pênalti sobre Gómez. Soler foi para a cobrança e fez o segundo dele, terceiro do Valencia.Para completar, o VAR ainda encontrou um toque de mão de Sergio Ramos aos 14. O árbitro confirmou, e Soler, que é volante, fez um inesperado hat-trick de pênaltis e fechou o placar.

De acordo com o perfiil do jornalista MisterChip, especialista em estatísticas, esta foi a primeira vez na história de que o Real viu três penalidades serem marcadas para um adversário no mesmo jogo.

‼️HISTÓRICO‼️



EL REAL MADRID TIENE TRES PENALTIS EN CONTRA EN UN MISMO PARTIDO POR PRIMERA VEZ EN TODA LA HISTORIA DE LA LIGA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 8, 2020

A derrota também foi histórica para Zidane. Se considerarmos 4 a 1 goleada e 3 a 0 não, podemos concluir que esta foi a primeira goleada sofrida pelo francês à frente dos merengues em suas duas passagens pelo cargo.

Para completar, o Valencia, que vinha em crise e não ganhava há quatro jogos, tornou-se apenas o segundo time a balançar as redes quatro vezes contra o Real de Zizou.

VAL 4-1 RMA (FT)



👉 Peores derrotas del Real Madrid de Zidane:



0-3 (2017)

3-0 (2019)

4-1 Valencia (2020)



👉 Rivales que le hicieron 4 goles al Real Madrid de Zidane:



3-4 (2020)

4-1 Valencia (2020) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 8, 2020

Zidane, como esperado, apareceu na coletiva após a partida com cara de poucos amigos. "Começamos bem, mas depois aconteceu tudo com a gente hoje: três pênaltis, um gol contra...", lamentou o francês, que assumiu a culpa pelo vexame. "Eu sou o responsável porque sou o treinador e tenho que buscar soluções".



Quarto colocado de La Liga, com 16 pontos, a quatro da líder Real Sociedad (e um jogo a menos), o Real só volta a campo após a Data Fifa, no dia 21 de novembro, quando encara o vice-líder .