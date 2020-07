Recorde de pênaltis: a última marca de David Luiz em uma Premier League de altos e baixos

Zagueiro brasileiro cometeu sua quinta penalidade na atual edição do torneio, superando um marca estabelecida

David Luiz superou neste domingo um recorde que poucos jogadores gostariam de ter em seu currículo. Diante do , na última rodada da Premier League, ele cometeu o seu quinto pênalti em jogos do torneio nesta temporada, um recorde absoluto desde a criação da liga, no começo da década de 90.

O ex-zagueiro da seleção brasileira já havia derrubado adversários dentro da área do em partidas contra o , , e o próprio Watford, no primeiro turno da competição. Sobrou até expulsão nos 30 minutos em campo contra a equipe de Pep Guardiola.

O recorde anterior pertencia ao também zagueiro Ibrahima Sanko, que conseguiu a proeza defendendo o Reading, na temporada 2007/08. Outros jogadores haviam cometido quatro pênaltis durante a temporada, como José Fonte, pelo , em 2016/17, mas na soma de todas as competições.

O lance em questão ocorreu no final do primeiro tempo da partida contra o desesperado Watford. O placar já marcava 3 a 0 para o Arsenal quando Welbeck finalizou dentro da área e teve o pé atingido na sequência pelo brasileiro.

Apesar de a ação aparentemente não ter influenciado no chute de Welbeck, o juiz apontou a marca penal assim que o goleiro fez a defesa. Na cobrança, Troy Deeney bateu forte e diminuiu a desvantagem dos visitantes. O Arsenal, porém, venceu por 3 a 2 e decretou o rebaixamento do Watford.

A marca ruim, por sinal, não faz jus ao passado de David Luiz na . Em outras sete edições somadas de Premier League, todas pelo Chelsea, ele cometeu apenas três pênaltis. Ou seja, na temporada 2019/20 ele quase triplicou o número de faltas deste tipo no seu histórico.