Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-BREMENAFP
Oliver Maywurm
Traduzido por

Recorde de mais de 40 anos da lenda Rudi Völler é igualado! Niclas Füllkrug torna as coisas cada vez mais difíceis para Jürgen Klopp

Bundesliga
Werder Bremen x Hoffenheim
Werder Bremen
N. Fuellkrug

Niclas Füllkrug igualou, na tarde de sábado, o recorde do lendário atacante e diretor esportivo da DFB Rudi Völler pelo Werder Bremen na Bundesliga.

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

O atacante marcou aos 57 minutos da partida da Bundesliga contra o TSG Hoffenheim, após uma jogada determinada e uma finalização ainda mais decidida, colocando o Bremen em vantagem. Com isso, ele se tornou o primeiro jogador do Werder desde Völler, na temporada 1982/83, e apenas o segundo da história do clube a marcar pelo menos um gol em sete jogos consecutivos da Bundesliga.

Como Füllkrug também marcou duas vezes na partida da Copa da Alemanha fora de casa contra o Borussia Dortmund (2 a 3), no meio da semana, ele agora é o primeiro jogador do Werder desde a criação da Bundesliga, na temporada 1963/64, a marcar em oito jogos oficiais seguidos. Nem mesmo o campeão mundial Völler, que atuou como atacante pelo Bremen de 1982 a 1987, conseguiu esse feito.

"Não marco gols para quebrar o recorde", ressaltou Füllkrug após o apito final à Sky. Eren Dinkci ampliou aos 82 minutos, e o Werder pôde comemorar uma vitória em casa por 2 a 0. "A equipe voltou a mostrar muito caráter. É muito divertido jogar com este time", completou Füllkrug. Dinkci, por sua vez, elogiou o veterano: "Quando ele marca o 1 a 0 com tanta convicção, isso transmite energia para o time inteiro."

Füllkrug, que retornou ao Werder em meados de agosto por empréstimo do West Ham United, deu continuidade ao seu excelente início de temporada contra o Hoffenheim. Com nove gols, o jogador de 33 anos lidera a artilharia da Bundesliga e, a cada novo gol, naturalmente reforça sua candidatura a um retorno à seleção alemã.

Próximas partidas
STU

STU

Bundesliga

07 de nov. de 2026

SVW

SVW

Klopp convocará Füllkrug para a seleção alemã na quinta-feira?

Füllkrug, que esteve pela última vez com a seleção alemã em setembro de 2025 e perdeu, entre outras coisas, a Copa do Mundo no último verão, mostra-se bastante cauteloso ao falar do assunto. "Iniciamos uma nova era na Alemanha, queremos ser jovens e dinâmicos. Entendo isso, se for esse o caso. E, se não for, ainda podemos reagir", disse Füllkrug no fim de semana passado no Aktuellen Sportstudio, da ZDF. O artilheiro ressalta expressamente que estaria sempre à disposição caso o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, precisasse dele.

SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Klopp não convocou Füllkrug para os jogos da Liga das Nações no fim de setembro e início de outubro, em sua primeira lista. Recentemente, por ocasião da partida da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Arsenal (2 a 2), Klopp indicou à DAZN, ao falar do jogador do Bremen, que a idade avançada para um jogador de futebol tornava sua convocação menos provável: "Niclas Füllkrug marca um gol atrás do outro na Bundesliga, mas tem 33 anos. Isso não é culpa minha."

Klopp, que anunciará na próxima quinta-feira a lista de convocados para os jogos da seleção em novembro, não quer, porém, descartar nenhuma possibilidade: "Lionel Messi acabou de disputar uma Copa do Mundo com, quanto ele tinha, 39 ou 40 anos. Então é possível. Mas, antes de tudo, estou feliz por Niclas estar de volta e jogar como está jogando, porque ele teve problemas físicos, fossem quais fossem. E agora ele parece mais revigorado do que nunca. Por isso, está tudo bem."

Em poucos dias, saberemos se Klopp continuará deixando Füllkrug de fora apesar da impressionante sequência de gols do jogador, que disputou 24 partidas pela seleção alemã (14 gols). No Werder, porém, não é só Füllkrug que vive boa fase: o time de Bremen ocupa atualmente o quinto lugar, com 15 pontos nas primeiras oito partidas.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google