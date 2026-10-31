O atacante marcou aos 57 minutos da partida da Bundesliga contra o TSG Hoffenheim, após uma jogada determinada e uma finalização ainda mais decidida, colocando o Bremen em vantagem. Com isso, ele se tornou o primeiro jogador do Werder desde Völler, na temporada 1982/83, e apenas o segundo da história do clube a marcar pelo menos um gol em sete jogos consecutivos da Bundesliga.

Como Füllkrug também marcou duas vezes na partida da Copa da Alemanha fora de casa contra o Borussia Dortmund (2 a 3), no meio da semana, ele agora é o primeiro jogador do Werder desde a criação da Bundesliga, na temporada 1963/64, a marcar em oito jogos oficiais seguidos. Nem mesmo o campeão mundial Völler, que atuou como atacante pelo Bremen de 1982 a 1987, conseguiu esse feito.

"Não marco gols para quebrar o recorde", ressaltou Füllkrug após o apito final à Sky. Eren Dinkci ampliou aos 82 minutos, e o Werder pôde comemorar uma vitória em casa por 2 a 0. "A equipe voltou a mostrar muito caráter. É muito divertido jogar com este time", completou Füllkrug. Dinkci, por sua vez, elogiou o veterano: "Quando ele marca o 1 a 0 com tanta convicção, isso transmite energia para o time inteiro."

Füllkrug, que retornou ao Werder em meados de agosto por empréstimo do West Ham United, deu continuidade ao seu excelente início de temporada contra o Hoffenheim. Com nove gols, o jogador de 33 anos lidera a artilharia da Bundesliga e, a cada novo gol, naturalmente reforça sua candidatura a um retorno à seleção alemã.

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Klopp convocará Füllkrug para a seleção alemã na quinta-feira?

Füllkrug, que esteve pela última vez com a seleção alemã em setembro de 2025 e perdeu, entre outras coisas, a Copa do Mundo no último verão, mostra-se bastante cauteloso ao falar do assunto. "Iniciamos uma nova era na Alemanha, queremos ser jovens e dinâmicos. Entendo isso, se for esse o caso. E, se não for, ainda podemos reagir", disse Füllkrug no fim de semana passado no Aktuellen Sportstudio, da ZDF. O artilheiro ressalta expressamente que estaria sempre à disposição caso o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, precisasse dele.

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Klopp não convocou Füllkrug para os jogos da Liga das Nações no fim de setembro e início de outubro, em sua primeira lista. Recentemente, por ocasião da partida da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Arsenal (2 a 2), Klopp indicou à DAZN, ao falar do jogador do Bremen, que a idade avançada para um jogador de futebol tornava sua convocação menos provável: "Niclas Füllkrug marca um gol atrás do outro na Bundesliga, mas tem 33 anos. Isso não é culpa minha."

Klopp, que anunciará na próxima quinta-feira a lista de convocados para os jogos da seleção em novembro, não quer, porém, descartar nenhuma possibilidade: "Lionel Messi acabou de disputar uma Copa do Mundo com, quanto ele tinha, 39 ou 40 anos. Então é possível. Mas, antes de tudo, estou feliz por Niclas estar de volta e jogar como está jogando, porque ele teve problemas físicos, fossem quais fossem. E agora ele parece mais revigorado do que nunca. Por isso, está tudo bem."

Em poucos dias, saberemos se Klopp continuará deixando Füllkrug de fora apesar da impressionante sequência de gols do jogador, que disputou 24 partidas pela seleção alemã (14 gols). No Werder, porém, não é só Füllkrug que vive boa fase: o time de Bremen ocupa atualmente o quinto lugar, com 15 pontos nas primeiras oito partidas.