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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Reconstrução: Como ocorreu, após a final da Copa do Mundo, a vergonhosa agressão de Leandro Paredes a Gavi?

Copa do Mundo
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
L. Paredes
L. Martinez

Leandro Paredes e outros argentinos agrediram jogadores espanhóis após o término da final da Copa do Mundo. Saiba aqui como isso aconteceu.

Conforme mostram os vídeos que circulam nas redes sociais, a confusão desagradável começou logo após o apito final da final, quando o capitão espanhol Rodri e o lateral argentino Nahuel Molina entraram em confronto. É possível ver Rodri se aproximando de Molina e dizendo algo a ele. Molina, então, encara Rodri, e os dois ficam frente a frente. Quando o reserva espanhol Eric Garcia tentou se interpor, formou-se uma confusão repleta de agressividade, na qual Paredes, entre outros, se envolveu.

Após a final da Copa do Mundo: o argentino Leandro Paredes perde completamente o controle

O meio-campista argentino, sem pensar duas vezes, deu um chute em Garcia. Em seguida, Gavi se juntou à confusão e foi derrubado por Paredes. Enquanto isso, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, tentou acalmar os ânimos — sem sucesso. Paredes provavelmente recebeu cartão vermelho pela ação, mas, a princípio, isso não constava na ficha oficial de jogo da FIFA.



ParedesGetty Images


Paredes havia entrado em campo no segundo tempo da final da Copa do Mundo em Nova York/Nova Jersey e já havia chamado a atenção durante a partida por seu estilo de jogo muito agressivo. Ele teve sorte de ainda estar em campo ao apito final.

Os argentinos se limitaram quase que exclusivamente à defesa durante toda a partida e, assim, conseguiram chegar à prorrogação com o placar em 0 a 0. Na prorrogação, porém, a Espanha acabou se impondo de forma merecida, com Ferran Torres marcando, aos 106 minutos, o gol de ouro que selou o placar final de 1 a 0.

Nota de transparência: Em uma versão anterior deste artigo, havíamos escrito sobre uma “enorme confusão”, já que o argentino Lisandro Martínez teria afirmado, após a partida na zona mista, que o espanhol Pedri teria provocado a situação. Pedri, porém, não esteve envolvido de forma alguma na formação do tumulto. “Entendo por que ele reagiu assim, pois naquele momento as emoções estavam à flor da pele. Tínhamos acabado de perder uma final de Copa do Mundo, e ouvir comentários como esses não acalma ninguém”, foi o que divulgamos — assim como muitos outros portais — sobre uma citação que circulava nas redes sociais e era atribuída a Martinez.

No entanto, não podemos, no momento, esclarecer com certeza se essas citações realmente foram proferidas na zona mista. Por isso, decidimos excluir as supostas citações de Lisandro Martinez.

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