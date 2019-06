"Recomprar Neymar? Antes, Barcelona tem de recuperar o estilo de Cruyff", diz ex-presidente

Joan Laporta esteve no comando do clube na época de Pep Guardiola e se mostrou crítico quanto ao futebol desenvolvido pelo atual time do Barça

Joan Laporta, ex-presidente do na época da dinastia de Pep Guardiola, não poupou críticas ao atual time do Barcelona. Para ele, a equipe catalã está cada vez mais distante do estilo caracaterístico implantado por Johan Cruyff e diz que a prioridade deveria ser resgatar o DNA cruyffista antes de pensar em contratar Neymar, de acordo com informações do diário Sport.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Neymar é um grande jogador. Não funcionou muito bem no . É um jogador que estando ao lado de Messi rende muito mais, como todos, mas os de alto nível como Neymar ainda mais. Ele teve a humildade de entender quem mandava no Barça. Todo jogador que é bem recebido por Leo [Messi] sempre melhora. Ele foi liderar o PSG e não funcionou. Antes de recomprá-lo, eu me concentraria em recuperar o estilo de Johan Cruyff", falou Laporta.

Neymar tem visto seu nome envolto em polêmicas após as acusações de estupro e foi cortado da seleção brasileira para a após lesionar o tornozelo. Ainda assim, há diversos meio de comunicação que afirmam que o brasileiro interessa ao time de Barcelona.

O ex-mandatário ainda foi mais fundo nas críticas ao atual estilo de jogo do Barça de Ernesto Valverde e apelou para a história construída por Cruyff no na equipe, tanto como jogador quanto como técnico.

"Na minha opinião está claro que o Barcelona está se distanciando do estilo genuíno de jogar futebol que Johan [Cruyff] inventou. Ele é o pai desse estilo que nos transformou em campeões e tivemos mais uma temporada em que pudemos perceber que a equipe se distancia do estilo. Não há política esportiva definida, não há projeto. A La Masia [base do Barça] foi abandonada mais um ano e isso é preocupante. Os rumos precisam mudar o mais rápido possível. Esse resultadismo chato, errático está se tornando um ciclo vicioso", disse Laporta.