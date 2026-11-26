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O Leeds United garantiu a permanência de Dominic Calvert-Lewin por mais tempo após o atacante assinar uma importante renovação de contrato. O jogador da seleção inglesa acertou sua permanência em Elland Road até 2029 depois de uma sequência impressionante de gols na Premier League.

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Renovação em meio ao interesse do Manchester United

Calvert-Lewin assinou oficialmente um novo contrato com o Leeds United, que garante sua permanência no clube da Premier League até o verão de 2029. O acordo vem após um período de intensa especulação sobre seu futuro, com o Manchester United entre os clubes que demonstraram interesse no jogador de 29 anos. O clube agora confirmou oficialmente a notícia que já era amplamente esperada.

Calvert-Lewin chegou ao Leeds sem custos de transferência no verão de 2025, após deixar o Everton. O atacante marcou 15 gols em todas as competições na temporada passada e já fez mais seis nesta, incluindo um na vitória contundente por 4 a 1 sobre o Chelsea no sábado.

Uma volta artilheira à elite

Desde que chegou ao Leeds, Calvert-Lewin marcou 19 gols na Premier League, tornando-se o jogador inglês com mais gols na competição nesse período. Ele tem três gols a mais que seus compatriotas mais próximos, Morgan Gibbs-White e Ollie Watkins.

As boas atuações pelo Leeds também lhe renderam um retorno à seleção da Inglaterra em março, e o atacante manteve seu lugar nas convocações de setembro/outubro e novembro. No entanto, acabou ficando fora da lista da Inglaterra para a Copa do Mundo.

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Formação de uma base em Elland Road

O atacante não é o único jogador a acertar sua permanência no Leeds: o meio-campista Ao Tanaka também está perto de assinar um novo acordo, segundo a Sky Sports. Tanaka, que se tornou peça fundamental no meio-campo, também deve estender seu vínculo até 2029. O jogador de 28 anos foi titular em nove das 11 partidas do clube no campeonato nesta temporada, e o retrospecto do time com ele entre os titulares é expressivo: apenas 10 derrotas nos 66 jogos que começou.

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Essas negociações vêm após um verão movimentado, no qual vários jogadores do time principal, incluindo Ethan Ampadu, Joe Rodon, Jayden Bogle e Brenden Aaronson, assinaram novos contratos.

Farke mantém o foco no campo

Enquanto seus jogadores assinam novos contratos, o técnico Daniel Farke tem sido menos disposto a falar sobre sua própria situação contratual. O atual acordo de quatro anos do alemão termina ao fim da temporada, apesar de relatos de que já existe um acordo de princípio para mantê-lo no clube até 2029. Farke evitou rapidamente as perguntas sobre seu futuro em sua entrevista coletiva mais recente e preferiu se concentrar nos objetivos coletivos do clube.

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O Leeds ocupa atualmente a sétima posição na Premier League, a apenas quatro pontos das vagas para a Champions League. O time tentará manter a busca pela classificação europeia ao receber o Coventry em seu próximo jogo pelo campeonato, no sábado.

"Sou o técnico do Leeds United. Contrato jogadores. Não contrato técnicos. Desde que cheguei, me apaixonei pelas pessoas daqui e pelo clube", explicou Farke. "E a única coisa que me importa são os nossos torcedores, porque eles tiveram que sofrer por muito tempo. Quero trazer conquistas para eles. Eu me importo com os jogadores, me importo com a comissão técnica e é assim que trabalho. Acho que também é por isso que não gosto de falar sobre meu contrato, porque preciso liderar as pessoas aqui. Lidero homens e mulheres neste clube, e ninguém quer um líder que fale sobre o próprio futuro, sobre si mesmo ou qualquer outra coisa. E esse também não é o meu estilo."