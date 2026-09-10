O alemão Matthias Jaissle, treinador do Newcastle United, provocou sua primeira crise na Premier League inglesa após apenas as três primeiras rodadas da competição.

Jaissle comandou o Newcastle no empate por 2 a 2 com o Bournemouth, no último sábado, no estádio St. James' Park, pela terceira rodada da Premier League inglesa, o segundo empate em três partidas.

A crise do treinador alemão não se resumiu apenas ao resultado, mas também ao fato de ter se tornado o primeiro técnico a receber um cartão amarelo na atual temporada da Premier League, por conta de sua insistência em sair de sua área técnica.

Isso aconteceu aos 70 minutos de jogo, quando o árbitro Rob Jones decidiu dar a Jaissle um cartão amarelo por sair da área técnica, apesar de ter recebido diversas advertências do quarto árbitro a respeito.

Jaissle expressou sua contrariedade em relação a esse cartão amarelo, não apenas durante a partida, mas também em novas declarações divulgadas pela rede "Sky Sports", por conta de alguns treinadores cometerem o mesmo ato sem serem punidos.

O treinador alemão disse a esse respeito: "Fui muito claro sobre a minha frustração, e deixei isso evidente também em diversos aspectos".

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E explicou: "Do meu ponto de vista, se você está a 20 centímetros de distância fora da sua área (área técnica) e está incentivando e apoiando seu time de forma positiva e entusiasmada, não acho que isso mereça um cartão amarelo, sobretudo quando comparado a alguns dos meus colegas".

O treinador alemão foi questionado por um dos jornalistas sobre se via alguns outros treinadores cometendo os mesmos atos sem sofrerem as mesmas punições, ao que respondeu rindo: "Você pode dizer isso".

Jaissle assumiu o comando do Newcastle desde o início da atual temporada, após três anos passados na Liga Saudita com o Al-Ahli, conquistando uma única vitória sobre o Tottenham nas três primeiras rodadas, contra dois empates com o Liverpool e o Bournemouth.

O treinador alemão também conseguiu levar o Newcastle a superar a segunda e a terceira fases da Copa da Liga Inglesa, após vencer o West Bromwich por 3 a 2 e, em seguida, o Millwall por 1 a 0.