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FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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"Reclamação oficial"... O Smouha lança um ataque veemente contra os árbitros da partida contra o Al Ahly

Al Ahly x Smouha SC
Al Ahly
Smouha SC
Premier League
Egito

Ele afirmou que o árbitro deliberadamente não lhe concedeu um pênalti

O Clube Smouha anunciou que apresentou uma reclamação oficial à Federação Egípcia de Futebol, contestando a arbitragem durante sua partida contra o Al Ahly no Campeonato Egípcio.

O Al-Ahly conquistou uma vitória importante sobre o Smouha, por 2 a 1, na segunda rodada da fase final do Campeonato Egípcio.

Durante a partida, o Smouha reclamou um pênalti após um contato entre Imam Ashour, jogador do Al-Ahly, e Samuel Amadi, estrela do time de Alexandria, mas o árbitro Mahmoud Nagi decidiu retomar o jogo, após consultar Wael Farhan, árbitro de vídeo.

O Smouha enviou um protesto à Federação Egípcia de Futebol, no qual afirmou: “Escrevo a Vossa Excelência a respeito dos acontecimentos da partida entre o Clube Smouha e o Clube Al-Ahly, realizada no Estádio de Cairo na segunda semana da fase final do Campeonato Nacional”.

E acrescentou: “Salientamos que o que ocorreu por parte da equipe de arbitragem da partida, liderada pelo árbitro de campo Mahmoud Nagi e acompanhado pelo árbitro de vídeo Wael Farhan, teve um impacto direto no resultado da partida”.

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E continuou: “A equipe de arbitragem conduziu a partida com sua estranha decisão de não marcar um pênalti válido e claro a favor do Clube Smouha, devido a uma falta cometida contra o atacante do Clube Smouha dentro da área do Clube Al-Ahly, em meio a uma omissão deliberada do árbitro de campo”.

E prosseguiu: “O árbitro ignorou a situação, apesar da visibilidade clara que confirmava a existência de um pênalti e, apesar da disponibilidade das tecnologias na sala do VAR, o árbitro do VAR decidiu não chamar o árbitro principal, embora todos os especialistas em arbitragem tenham reconhecido que o Smouha merecia o pênalti”.

O Smouha completou: “Isso, se indica alguma coisa, indica um claro obstinamento tanto do árbitro de campo quanto do árbitro de vídeo contra o Smouha e um total favoritismo ao adversário”.

E prosseguiu: “Confiamos na imparcialidade da arbitragem egípcia e na imparcialidade da Federação Egípcia de Futebol na gestão do futebol, mas nossa exposição repetida a tais situações causa uma crise de confiança e nos faz sentir injustiçados”.

E continuou: “Erros como esses desperdiçam o esforço da comissão técnica, dos jogadores e dos clubes, que se empenham muito e gastam quantias vultosas para apresentar uma imagem honrosa do futebol egípcio, antes que esses esforços sejam desperdiçados por decisões arbitrais equivocadas”.

O clube de Alexandria destacou em seu comunicado: “Por isso, exigimos que sejam encontradas soluções, já que as reclamações da maioria dos clubes contra decisões arbitrais injustas são cada vez mais frequentes”.

Ele afirmou: “O Clube Smouha insta a Comissão de Árbitros a punir os árbitros que cometeram erros, a fim de preservar os direitos dos clubes que são prejudicados por erros de arbitragem, os quais tiveram um impacto direto no resultado da partida”.

E concluiu: “Informamos que o Clube Smouha solicita que nenhuma partida em que o Clube Smouha seja parte seja atribuída aos árbitros: Mahmoud Nagi e Wael Farhan, devido à prática de inúmeros erros arbitrais repetidos em partidas anteriores, seja como árbitro de campo, quarto árbitro ou árbitro de VAR, durante o restante das partidas do Campeonato Geral da temporada 2025/2026”.

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