Reclamação oficial contra a transferência de Hamza Abdelkarim para o Barcelona

A transferência do jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim para o Barcelona enfrenta uma crise jurídica inesperada, em um momento em que o jogador de 18 anos continua sendo destaque nas manchetes e no centro das atenções com o início da Copa do Mundo de 2026.

O ex-atacante do Al-Ahly viveu, nos últimos meses, uma situação inesperada, pois, no início de 2026, lutou para convencer seu clube, o Al-Ahly, a concretizar seu empréstimo ao Barcelona, para se adaptar rapidamente à equipe de base do clube catalão e começar a marcar gols em grande quantidade — um salto qualitativo que abriu para ele as portas da seleção principal do Egito para participar da Copa do Mundo, onde já disputou seus primeiros minutos no grande evento mundial.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o Al-Ahly apresentou uma reclamação oficial à Federação Egípcia de Futebol, o que gerou polêmica nos círculos esportivos egípcios nos últimos dias, em resposta aos desdobramentos em torno do jogador que está vivendo seu grande sonho na Copa do Mundo.

O jornal destacou que Diaa Bahgat, diretor de futebol do Al-Koum Al-Ahmar, exigiu que seu clube recebesse a porcentagem legal do valor da transferência de Hamza do Al-Ahly para o Barcelona, com base no direito de patrocínio e no mecanismo de solidariedade, afirmando que o jogador já havia atuado pelas fileiras do clube.

Bahgat declarou: “O registro do jogador é totalmente legal e válido, e contém a assinatura do jogador e a assinatura de seu pai, além da impressão digital do pai”.

Bahjat confirmou que seu clube insiste em receber uma porcentagem do valor de 1,5 milhão de euros acordado entre o Barcelona e o Al-Ahly para concretizar a transação, ressaltando, ao mesmo tempo, que não pretende prejudicar a carreira profissional do jogador.

Bahjat acrescentou: “Hamza Abdel Karim é como meu irmão mais novo, mas precisamos preservar os direitos do clube, e temos esse direito de acordo com o que estabelecem os regulamentos da Federação Egípcia de Futebol”.

O Centro Juvenil Al-Kom Al-Ahmar divulgou um comunicado oficial no qual pediu que se respeite o jogador e se garanta que sua concentração na seleção egípcia durante as disputas da Copa do Mundo não seja afetada, com o objetivo de evitar o alvoroço da mídia e a polêmica em torno das exigências financeiras da negociação de Hamza.

Hamza Abdel Karim se prepara para ser promovido ao time de reservas do Barcelona, sob o comando do técnico Biletti, com um plano para lhe dar a oportunidade de treinar sob a supervisão de Hans Flick, técnico da equipe principal, após um breve período na equipe juvenil, o que reflete os sinais positivos para o futuro do jogador e seu desenvolvimento contínuo neste ano.