Receoso por possível volta ao Chelsea, Morata reforça desejo de ficar no Atlético de Madrid

Os Blues podem chamar o atacante de 26 anos de volta após empréstimo. No entanto, o jogador espanhol gostaria de permanecer no Wanda Metropolitano

Álvaro Morata garantiu que Diego Simeone e querem continuar com ele em meio a preocupações de que o atacante possa ser forçado a voltar ao neste verão.

Os Blues estão discutindo um acordo para vender o atacante ao vice-campeão de depois de emprestá-lo ao clube do estádio Wanda Metropolitano. O jogador foi adquirido por 58 milhões de libras (US$ 74 milhões) pelos ingleses.

O Chelsea pode recontratar Álvaro Morata, o que dá ao clube influência nas negociações. No entanto, o Atlético tem uma opção de compra não obrigatória a 48,5 milhões de libras, depois que o clube espanhol já pagou 4,4 milhões de libras em taxas de empréstimo.

O Atleti pode esperar que o Chelsea permita que eles continuem com seu empréstimo de mais uma temporada, aproveitando sua possibilidade de buscá-lo de volta, já que Morata está desesperado para evitar o retorno ao Chelsea. Ele revelou no início do mês que ele quer que a transação se torne definitiva o mais rápido possível.

"Eu quero ficar no Atlético, mas, contratualmente, o Chelsea pode me chamar de volta", disse Morata à Goal no início de junho. "Vamos ver o que acontece nas negociações entre eles, mas os dois clubes já sabem o que eu quero. Eu só peço, por favor, como eu disse ao Atlético, para que seja feito o mais rápido possível. Porque eu só quero estar aqui".

O Atleti terá dinheiro o suficiente para comprar Morata e João Felix, do , após vender Antoine Griezmann ao em um negócio de 107 milhões de libras e Rodri ao por 63 milhões de libras.