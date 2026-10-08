Hiroki Ito teve na recém-encerrada pausa para jogos de seleções uma mudança bem-vinda de ares. O defensor de 27 anos atuou nas quatro partidas da seleção japonesa, sendo titular em três delas. Em um mini torneio amistoso chamado Kirin Cup, converteu sua cobrança na disputa por pênaltis da semifinal contra o Equador. Também jogou os 90 minutos na vitória na final contra a Nova Zelândia. No total, Ito somou 288 minutos em campo.

Em comparação, seu retrospecto após sete jogos oficiais pelo Bayern de Munique: dez minutos, saindo do banco na Champions League, na vitória por 5 a 0 sobre o FK Bodö/Glimt, quando a partida já estava decidida havia muito tempo. Pela esquerda da defesa, o técnico Vincent Kompany confia alternadamente no revigorado Alphonso Davies, no reforço Nathaniel Brown ou em Josip Stanisic. Na zaga, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Min-Jae Kim se revezam. Para Ito, Kompany parece não ter mais utilidade.

Ao lado do candidato à venda Sacha Boey, que ainda nem foi utilizado, Ito é um dos únicos dois jogadores de linha experientes no enxuto elenco de Munique que, até aqui, estão praticamente excluídos da rotação ampla e constante promovida por Kompany. Dezoito jogadores já receberam ao menos 166 minutos em campo. Serge Gnabry deve se juntar em breve a esse seleto grupo. O jogador de 31 anos havia feito seu retorno pouco antes da pausa para jogos de seleções e, mais recentemente, já tinha entrado em campo três vezes pela equipe da DFB.

Como foram as duas primeiras temporadas de Hiroki Ito no Bayern de Munique?

Ito se transferiu em 2024 do Stuttgart para o Bayern de Munique pela multa rescisória fixada em 23,5 milhões de euros. Por causa de duas fraturas no metatarso, ele ficou inicialmente fora por quase um ano e meio, com uma breve interrupção. Em novembro passado, voltou enfim, e a cúpula esportiva comemorou em uníssono seu retorno como uma "contratação interna".

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Na parte restante da temporada, Ito também passou a atuar com regularidade (23 jogos oficiais) e se firmou como um jogador confiável de rotação. Ora pela esquerda na linha de quatro, ora pelo centro. Na reta final da Bundesliga, que já estava decidida, Ito era praticamente nome certo, iniciando cinco dos últimos seis jogos. Na final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, ao menos entrou no decorrer da partida.

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Hiroki Ito pode deixar o Bayern de Munique no inverno

No verão, o clube de Munique contratou Nathaniel Brown, da Eintracht Frankfurt, por 50 milhões de euros, um novo lateral-esquerdo de uso versátil, mas também liberou Raphael Guerreiro. O futuro de Ito no Bayern de Munique já estava em dúvida naquela época, apesar do contrato até 2028, embora os dirigentes do clube tenham se manifestado de forma contraditória.

O diretor esportivo Max Eberl se mostrou aberto no fim de julho a uma venda de Ito: "Se houver por parte de Hiroki a ideia de uma transferência, porque ele mesmo percebe que vai ser difícil, então vamos lidar com isso." A princípio, nada apontava nessa direção, além de ele ter atuado em cinco dos seis amistosos de pré-temporada; no ensaio geral contra o Heidenheim, foi inclusive o único jogador de linha do Bayern de Munique a atuar os 90 minutos.

Pouco antes do fim da janela de transferências, Ito foi então repentinamente ligado a uma transferência para o Ajax, mas ela não se concretizou. O diretor Christoph Freund disse então ao Bild: "Nunca foi nossa grande intenção liberar Hiroki. Ele é um jogador importante, que agora também voltou a estar realmente em plena forma por um período mais longo."

Na equipe de Kompany, porém, Ito está atualmente de "importante" mais ou menos tão distante quanto o Japão de Munique. O que provavelmente só poderia mudar sua situação seria a ausência de um ou mais concorrentes. Caso contrário, o Bayern de Munique vai se empenhar intensamente no inverno para vender Ito.