Recém-promovido Sheffield United quer levar Ribéry à Premier League

Meia-atacante francês deixou o Bayern de Munique após 12 anos e está livre no mercado

O tradicional e recém-promovido à Premier League, quer voltar a jogar a elite do campeonato inglês com uma grande estrela em seu time. De acordo com a Kicker, os Blades querem a contratação de Franck Ribéry.

O meia-atacante francês passou os últimos 12 anos no de Munique e se tornou uma lenda da Baviera. Foi fundamental para a conquista da 2012/13, quando foi considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ao todo, ele conquistou 25 títulos com a equipe bávara, incluindo nove .

Ribéry teve seu contrato finalizado com o Bayern e está livre no mercado, por isso, ele poderia chegar à equipe inglesa sem nenhum custo com a contratação, apenas o salário. E levando em consideração que já está com 36 anos, é possível que Ribéry aceite uma diminuição em seu ordenado.

O Sheffield United voltou à Premier League pela primeira vez após 12 anos em divisões inferiores e deve investir em jogadores com experiência para, na primeira temporada, tentar assegurar sua permanência na elite.

Outro nome que pinta como possível reforço para os Blades é o de Phil Jagielka. O zagueiro que defendeu a na de 2014 teve seu contrato expirado com o e deve voltar à Bramall Lane para reforçar o sistema defensivo.