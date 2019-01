Recém chegado ao Atlético-MG, Igor Rabello recebe sondagens para deixar o clube

Um agente russo veio ao Brasil para fazer uma oferta pelo zagueiro, mas não agradou tanto à diretoria

Recém contratado pelo Atlético-MG em 2019, Igor Rabello já chamou a atenção do futebol russo.

Segundo o portal Uol Esporte, um agente do país veio fazer uma reunião com o estafe de Igor e, durante a conversa, foi oferecida uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 42,6 milhões) pelo zagueiro.

A diretoria descartou a possibilidade, e pediram ao agente um valor mínimo de 15 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) para poder liberá-lo à Rússia, segundo confirmou o agente de Rabello.

“Isso foi uma consulta que repassei ao diretor do Atlético-MG. Nessa consulta, um agente russo me perguntou se colocasse 10 milhões de euros na proposta, o Atlético liberaria. Por isso, procurei o Atlético. A posição do clube foi que não, só por 15 milhões de euros. Foi exatamente isso", disse o agente Anselmo Paiva.

O Galo informou ao Uol que não fixou um valor para liberar Igor, e que somente o presidente Sérgio Sette Câmara tem poder para definir valor de um atleta.

Rabello foi comprado do Botafogo por R$ 13 milhões à vista, e assinou contrato até dezembro de 2022. A equipe mineira detém 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o clube carioca ficou com 30%.