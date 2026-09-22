"Hoje só houve um time que tentou jogar futebol", declarou um visivelmente irritado Fabian Hürzeler no início de março, na entrevista coletiva após o jogo de sua equipe contra o Arsenal. Em sua análise, o técnico do Brighton & Hove Albion não estava nem um pouco errado. Afinal, os Seagulls foram a equipe claramente superior e dominante contra os Gunners durante praticamente todo o jogo.

Só faltou ser recompensado com um gol, e por isso o placar final mostrou uma derrota por 1 a 0. Em praticamente todas as estatísticas relevantes, o Brighton levou ampla vantagem sobre os londrinos. A equipe de Hürzeler, porém, não conseguiu transformar as inúmeras chances em algo concreto. Uma jogada individual do astro do Arsenal Bukayo Saka, favorecida por uma falha grotesca do goleiro do Brighton, Bart Verbruggen, acabou fazendo a diferença e bastou para dar aos Gunners uma vitória apertada.

Mas Hürzeler não quis ficar apenas em uma análise fria da partida após o apito final. Com palavras duras, atacou a forma como o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, pensa o futebol e faz seu estrelado elenco londrino jogar. Ele destacou o quanto isso contrasta com a imagem de um líder da Premier League nominalmente muito superior.

"Eu nunca serei um treinador que vai tentar vencer assim. Se eles forem campeões, ninguém vai perguntar como fizeram isso. Dá realmente para sentir que eles fazem tudo para ganhar", declarou o alemão, antes de acrescentar em tom de pergunta aos jornalistas presentes: "Se eu perguntasse a todos aqui na sala: 'Vocês realmente gostaram desse jogo de futebol?', talvez uma pessoa levantasse o braço, porque é um grande torcedor do Arsenal. Mas, fora isso, com certeza ninguém."

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Brighton e Hürzeler desmontam o Arsenal

O tipo de futebol que Hürzeler, por sua vez, gostaria de ver sua equipe jogar já podia ser percebido em alguns momentos naquela época. No verão de 2024, o treinador de 33 anos assumiu o comando dos Seagulls e recebeu de imediato um contrato de longo prazo de cinco anos dos dirigentes do clube, cientes de que levaria algum tempo até que sua marca no jogo dentro de campo se consolidasse. Sob o comando do alemão, porém, a evolução constante do Brighton desde então é inegável.

Enquanto no início da passagem de Hürzeler a defesa ainda se mostrava um calcanhar de aquiles evidente e o time acumulava goleadas sofridas contra adversários tecnicamente superiores, com o passar do tempo o treinador conseguiu cada vez melhor encontrar um equilíbrio funcional entre ataque e defesa.

Como isso pode parecer em campo em uma execução quase impecável, foi justamente o Arsenal quem sentiu na pele no último fim de semana. Com um 3 a 0, o Brighton atropelou no Falmer Stadium o líder até então invicto, com a equipe de Hürzeler exibindo uma atuação brilhante do ponto de vista técnico e, sobretudo, tático.

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Brighton executa perfeitamente o plano de Fabian Hürzeler

Desde o primeiro minuto, os Seagulls pressionaram os londrinos com marcação máxima e agressiva, fazendo com que os Gunners em nenhum momento conseguissem colocar em prática seu jogo baseado em posse de bola e controle. Em alguns momentos, a linha ofensiva do Brighton atacava os defensores do Arsenal já na própria área. De forma extremamente inteligente, fechava linhas de passe simples, pressionava com agressividade os jogadores com a bola em superioridade numérica e, por fim, quando aos Gunners restava apenas o lançamento longo como opção, recuperava rapidamente a bola com posicionamento inteligente.

Somente nos 15 primeiros minutos, o goleiro do Arsenal, David Raya, errou três de seus sete passes, porque o Brighton pressionava ativamente o espanhol repetidamente e, ao mesmo tempo, criava superioridade no centro, de modo que muitas vezes só restava a ele um passe para o lado em direção aos laterais Jurrien Timber e Riccardo Calafiori, que também estavam bem marcados, ou uma bola sem controle em direção ao círculo central.

O resultado foram nove recuperações de bola no terço final, o maior número contra o Arsenal desde o Liverpool, em dezembro de 2023, também com nove. No total, o Brighton já soma 35 recuperações de bola no terço final na competição atual, oito a mais que o Everton, segundo colocado entre todos os times da Premier League nesse quesito.

Hürzeler rasga elogios à sua equipe

"O decisivo foi que cada jogador, quando entrava em um duelo, sempre tinha a sensação de que havia um companheiro atrás dele", afirmou Hürzeler, que elogiou sua equipe de forma enfática pela execução sem falhas de seu conceito tático. "Se um jogador fosse superado, o próximo (companheiro) estava lá. A questão é: dá para confiar uns nos outros dentro de campo? Existe confiança mútua? Todos conhecem seu papel nas bolas paradas? Você está sempre atento e totalmente presente em toda situação e em cada momento do jogo?"

Após a vitória sobre o Arsenal, o Brighton agora tem o melhor ataque da liga. Depois de cinco jogos, os Seagulls já somam 16 gols. Na história da Premier League, apenas o Manchester City marcou mais nas cinco primeiras rodadas, na temporada 2022/23, com 19.

Além disso, a abordagem do técnico do Brighton também tem impacto positivo na defesa. Nos oito jogos oficiais disputados até aqui, o Brighton já saiu sem sofrer gols pela quinta vez. Na temporada passada, o time precisou do dobro de partidas para alcançar a marca de cinco jogos sem ser vazado. "O mais importante é não sofrer gols lá atrás", afirmou Hürzeler.

Esse aspecto também recebeu o respeito de Arteta. "Já no primeiro lateral", o espanhol percebeu a pressão extrema do Brighton. "Os erros técnicos no nosso próprio campo; nós não seguimos nenhum dos princípios de jogo que precisam ser respeitados para sair dessas situações de mano a mano. Ficamos o tempo todo na defensiva", disse Arteta.

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Quais jogadores têm se destacado especialmente sob o comando de Hürzeler?

Ao longo das últimas janelas de transferências, Hürzeler foi montando pouco a pouco um time exatamente ajustado ao seu perfil de exigência. Com Chema Andres, contratado junto ao Stuttgart pouco antes do fechamento da janela, por exemplo, o técnico alemão encontrou o tipo de jogador perfeito para recuperar o mais rápido possível os lançamentos longos rebatidos pela defesa adversária.

Com seus quase dois metros de altura e força nos duelos, o espanhol tem os atributos físicos ideais para isso. Além disso, é rápido o bastante para garantir a necessária proteção contra contra-ataques caso a armadilha de pressão mais à frente não funcione a tempo. Também o ex-jogador do Hamburgo Luka Vuskovic, contratado no verão por 55 milhões de euros junto ao Tottenham Hotspur, virou titular absoluto em pouquíssimo tempo.

Outro componente importante no sistema de Hürzeler é o ex-internacional Pascal Groß, que chegou ao time do sul da Inglaterra já no inverno passado, depois de perder cada vez mais espaço no Borussia Dortmund. Sob o comando de seu compatriota, o jogador de 35 anos vive uma espécie de segunda juventude nos Seagulls e, de forma totalmente surpreendente, lidera a lista de participações em gols da Premier League após cinco rodadas, à frente de estrelas como Erling Haaland, Florian Wirtz e companhia, com três gols e quatro assistências. Também na vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal, Groß marcou o gol do 1 a 0 aos 31 minutos e depois deu a assistência para o gol de Chema, que fechou o placar, aos 57.

"Estou me sentindo muito bem, muito à vontade. É uma boa mistura de condicionamento, experiência e do trabalho com Fabian Hürzeler, um treinador que me utiliza de forma que minhas qualidades apareçam", explicou Groß em entrevista ao kicker ao apontar os motivos de sua fase brilhante. Atualmente, a equipe consegue colocar em prática quase perfeitamente aquilo que Hürzeler exige. "Alguns dos gols vieram da nossa pressão e das recuperações de bola em zonas altas que surgiram a partir disso. No geral, criamos muitas chances", disse o meio-campista.

Groß se beneficia principalmente do fato de ter mais liberdade no jogo ofensivo e poder interpretar sua função de forma mais adiantada. "Ele é como um bom vinho. Quanto mais velho fica, melhor fica", elogiou Hürzeler. Groß faz "coisas que não podem ser medidas em campo, mas que vemos todos os dias no centro de treinamento. Ele tem a capacidade de criar uma coesão social entre todos os nossos jogadores. Temos muitas nacionalidades e nações diferentes, e ele tem sensibilidade para todas essas dinâmicas".

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Mikel Arteta estende a mão a Fabian Hürzeler pela reconciliação

Também porque tudo vai muito bem no Brighton neste momento, com o time subindo para o terceiro lugar após a terceira vitória, Hürzeler abriu mão desta vez de um discurso inflamado. Ao adversário, diferentemente do encontro de quase meio ano atrás, ele tinha pouco a reprovar. Afinal, o Arsenal havia caído perfeitamente no plano de jogo do alemão e encontrou pouquíssimas respostas durante os 90 minutos contra a pressão constante do Brighton.

E assim foi Arteta quem apareceu diante da imprensa após a partida e enterrou de uma vez por todas a "briga" entre os dois treinadores. Diferentemente do último encontro, quando ainda respondeu às declarações de Hürzeler com comentários sarcásticos e um certo tom de deboche, no sábado o espanhol não teve nada além de reconhecimento e elogios para o colega de profissão.

"Estou aqui para dizer a minha opinião, defender o meu clube e tirar o melhor dos meus jogadores. O que aconteceu está resolvido. Isso ficou no passado. Tenho enorme respeito por Fabian e pelo que ele conquistou. O que o Brighton faz como clube sob seu comando é simplesmente notável", exaltou Arteta.