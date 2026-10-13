Dani Carvajal, ex-capitão do Real Madrid e um dos seus maiores destaques na última década, se prepara para viver uma nova experiência na carreira, depois de ter aceitado a transferência para o Getafe, onde seguirá jogando na capital espanhola, mas desta vez longe do estádio Santiago Bernabéu, em um movimento que atende ao desejo do técnico José Bordalás de reforçar o elenco com a experiência de um dos jogadores mais condecorados do futebol europeu.

O defensor de 34 anos, natural de Leganés, estava sem clube desde o dia 30 de junho, após o encerramento de sua passagem pelo Real Madrid, até que o Getafe entrou em cena e lhe ofereceu a oportunidade de encarar um desafio completamente diferente.

Bordalás espera aproveitar a experiência do jogador e sua capacidade de lidar com as exigências da competição, especialmente porque ele está acostumado a atuar sob a pressão dos grandes jogos e na disputa por títulos ao longo de todos os seus anos no clube merengue.

O treinador do Getafe pretende fortalecer o lado direito, e a expectativa é que Carvajal dispute a vaga de lateral-direito com Kiko Femenía, com a possibilidade de ser utilizado em uma função diferente conforme o esquema adotado pela comissão técnica.

Caso a opção seja jogar com três zagueiros, Carvajal poderá ocupar o lado direito da linha defensiva, o que poderia dar a Andrés García uma chance maior de atuar em uma posição mais avançada, oferecendo a Bordalás opções táticas adicionais.

Mas o aspecto financeiro é um dos detalhes mais marcantes do acordo, já que os relatos indicam que Carvajal aceitou reduzir seu salário em até 90% em comparação com seus rendimentos líquidos anteriores no Real Madrid, que giravam em torno de 10 milhões de euros por ano.

No Getafe, a expectativa é de que ele receba um salário próximo de 1 milhão de euros, uma diferença expressiva que reflete a natureza da nova fase vivida pelo jogador e seu desejo de seguir na carreira profissional e permanecer perto de casa, além de se juntar a um projeto no qual possa agregar dentro de campo.

No fim, a proposta de Bordalás foi suficiente para convencer Carvajal a encarar a experiência, após encontrar no Getafe a oportunidade de continuar competindo em vez de se afastar dos gramados, mantendo seu papel de jogador capaz de transmitir sua experiência aos companheiros, especialmente em uma equipe que busca alcançar seus objetivos com recursos diferentes daqueles a que estava acostumado no Real Madrid.