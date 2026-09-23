"Por exemplo, ninguém da DFB me procurou depois do fim da minha carreira para fazer a licença de treinador. A federação deveria criar muito mais incentivos nesse sentido", declarou o ex-jogador de 49 anos.

Na visão do vice-campeão mundial de 2002, a DFB desperdiça atualmente muito potencial, já que jogadores importantes de longa data não são vinculados de forma direcionada à federação. "Ela deveria tentar conquistar para si os melhores jogadores, como Toni Kroos ou antes Bastian Schweinsteiger, que encerraram a carreira", pediu Ballack.

Embora os ex-astros sejam "financeiramente independentes e não precisem fazer tudo", ainda assim deveria haver mais iniciativa por parte da federação: "Mas é preciso cativá-los com entusiasmo e conteúdo. Porque, para o futebol alemão, seria enormemente valioso se as grandes personalidades transmitissem seu conhecimento às gerações mais jovens. Como Rudi Völler ainda faz."

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Michael Ballack vê o Bayern de Munique como exemplo para a DFB

Ao perder essas oportunidades, a federação deixa escapar um know-how valioso. "Por isso, precisamos de mais gente de ponta nas posições importantes. Mais tarde, eles não precisam ser sempre treinadores", ponderou Ballack. Como exemplo positivo, ele citou a estrutura do Bayern de Munique: "Lá, com Uli Hoeneß (como gerente) e Karl-Heinz Rummenigge (como presidente), isso funcionou de forma excepcional por muitos anos."

Apesar de suas críticas contundentes à federação, o ex-astro do meio-campo olha com otimismo para a evolução esportiva da seleção da DFB. Isso se deve principalmente ao atual técnico da seleção, Jürgen Klopp, em quem Ballack vê grande potencial. O treinador de 59 anos "movimentou muita coisa em sua carreira por todos os clubes pelos quais passou. É o treinador alemão mais experiente e mais respeitado e deve tirar o futebol alemão do fundo do poço. Espero que consiga. Bons jogadores nós temos".

Nesse contexto, Ballack aposta na paciência ao redor da seleção nacional. Agora é preciso "dar tempo ao Klopp, é preciso aceitar suas ideias e métodos. Uma boa base é que ele é plenamente aceito e consegue entusiasmar as pessoas com seu jeito".