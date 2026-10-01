Assim, o atacante dinamarquês Rasmus Höjlund tirou da cartola a lendária comemoração "SIUUUU" de CR7 após seu belo gol para o empate momentâneo em 2 a 2, aos 53 minutos. Uma mensagem para o astro ausente de Portugal e, ao mesmo tempo, deboche para seus companheiros de equipe e, acima de tudo, para o técnico Jorge Jesus?

Uma desavença entre o novo técnico de Portugal e Ronaldo havia escalado na noite de quarta-feira com a saída antecipada da estrela do ataque da seleção. Obviamente, Ronaldo não concordou com a forma como Jesus havia se manifestado anteriormente na entrevista coletiva sobre sua situação. O último jogo da Nations League, na Noruega, havia gerado irritação em CR7, quando Jesus o deixou mofando no banco por 90 minutos - e não o colocou em campo, embora o jogador de 41 anos tenha aquecido por meia hora.

O que Cristiano Ronaldo disse sobre sua saída da seleção?

"Após a entrevista coletiva do treinador e uma conversa com o presidente da federação portuguesa, decidi deixar a concentração da equipe", explicou Ronaldo sua decisão via Instagram. Sobre os detalhes exatos dos bastidores, ele disse que pretende se pronunciar na primeira oportunidade. Se a saída tomada pela fúria significa o fim da carreira do artilheiro do Al-Nassr na seleção, inicialmente permaneceu em aberto.

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Höjlund, atacante do SSC Napoli, havia se imposto muito bem diante do zagueiro central português Rúben Dias na noite de quinta-feira, em Copenhague, após um belo passe em profundidade de Mikkel Damsgaard, e depois manteve a calma diante do goleiro Diogo Costa. Com uma cavadinha cheia de categoria, ele não deu chance ao goleiro do Porto e celebrou seu 15º gol pela seleção com a comemoração de CR7, enquanto os torcedores entoavam em alto e bom som o "SIUUUU".