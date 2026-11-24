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A Federação Senegalesa de Futebol divulgou um comunicado oficial para comentar a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) sobre a disputa pelo título da Copa Africana de Nações entre o Senegal e o Marrocos.

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Em uma reviravolta dramática que encerrou uma das crises mais polêmicas da história do futebol africano, a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025 e devolveu o título ao Senegal, que havia vencido o Marrocos em campo por 1 a 0 na prorrogação. A sentença põe fim a uma disputa jurídica que se arrastou por cerca de dez meses.

A Corte Arbitral do Esporte anunciou nesta terça-feira a anulação da decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol , que havia considerado a seleção senegalesa desistente da final e dado a vitória ao Marrocos por 3 a 0 em 17 de março.

Com a nova sentença, o Senegal recuperou o título conquistado em campo no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, em uma partida marcada por acontecimentos excepcionais dentro e fora das quatro linhas.

Em seu comunicado desta terça-feira, a federação afirmou: “A Federação Senegalesa de Futebol informa ao público nacional e internacional que recebeu hoje a notificação oficial da sentença proferida pela Corte Arbitral do Esporte no âmbito do litígio entre ela, a Confederação Africana de Futebol e a Real Federação Marroquina de Futebol”.

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E prosseguiu: “Com esta decisão, a Corte Arbitral do Esporte acatou o recurso apresentado pela federação esportiva senegalesa e, em consequência, a corte superior de arbitragem anulou a decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol de 17 de março de 2026 e restabeleceu integralmente o resultado da final disputada em Rabat em 18 de janeiro de 2026, vencida pela seleção do Senegal por um gol a zero (1 a 0) após a prorrogação”.

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O texto continua: “A Federação Senegalesa de Futebol recebe esta sentença com grande satisfação. Longe de consagrar a superioridade de uma parte sobre a outra, esta decisão confirma, acima de tudo, a vitória da justiça esportiva e lembra um princípio fundamental: a verdade de uma partida é definida exclusivamente dentro de campo, sob a proteção do direito esportivo”.

E acrescentou: “Nesta ocasião solene, a Federação Senegalesa de Futebol deseja expressar sua profunda gratidão à seleção senegalesa e à sua comissão, aos seus advogados e consultores, ao presidente da República e ao governo senegalês pelo apoio, bem como a todos os que nos apoiaram, no Senegal ou na diáspora”.

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A federação senegalesa destacou ainda: “Após esta decisão, o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Sr. Abdoulaye Fall, declarou o seguinte: a Corte Arbitral do Esporte fez justiça ao esporte. Gostaria de reafirmar os laços de fraternidade que nos unem à Real Federação Marroquina de Futebol e ao povo marroquino. O futebol senegalês agora olha com firmeza para o futuro, com confiança e entusiasmo, em uma África unida em torno dos valores do esporte”.

A crise da final

A crise remonta aos minutos finais do tempo regulamentar. O placar marcava 0 a 0 quando o árbitro assinalou um pênalti para o Marrocos, decisão que revoltou os jogadores do Senegal e o técnico Pape Thiaw.

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Vários jogadores senegaleses deixaram o gramado e seguiram para o vestiário em protesto, o que paralisou a partida por cerca de 10 minutos, até que Sadio Mané interveio para convencer os companheiros e o técnico a voltar e concluir o jogo.

Com a retomada, o Marrocos teve uma chance de ouro para decidir o título, mas Brahim Díaz desperdiçou o pênalti ao cobrar à Panenka, e a bola parou com facilidade nas mãos do goleiro Édouard Mendy.

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O jogo foi para a prorrogação, na qual Pape Gueye marcou o gol da vitória senegalesa e deu ao seu país o segundo título de sua história, para choque da torcida marroquina, que esperava ver sua seleção conquistar a taça em casa.

A confusão não terminou com o apito final: houve clima tenso e bate-bocas entre alguns jornalistas marroquinos e o técnico do Senegal, Pape Thiaw, criticado pela decisão de mandar os jogadores para o vestiário.

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Sua entrevista coletiva após a partida foi cancelada, e ele pediu desculpas no dia seguinte, enquanto a CAF decidiu suspendê-lo por cinco jogos em razão dos incidentes da final.

Dois meses depois da partida, o Comitê de Apelação da CAF decidiu considerar o Senegal desistente e conceder ao Marrocos a vitória por W.O. por 3 a 0, com base no artigo 84 do regulamento da competição.