Recado de Arrascaeta para cartola e conformismo com derrota do Cruzeiro; confira os memes!

Mengão venceu mais uma no Brasileirão e empurrou o time mineiro em mais uma crise

O segue mostrando a sua grande fase no Brasileirão e, desta vez, venceu o por 2 a 1, no Mineirão, empurrou o rival para a crise, com direito a "lei do ex", devido ao gol de Arrascaeta.

E tudo isso foi ingrediente para que a zoeira tomasse conta das redes sociais. Teve quem lembrou da "timidez" de Arrascaeta, recado do uruguaio para o presidente da , "beijo" de Gabriel e conformismo por mais um revés da Raposa.

Confira os memes de Cruzeiro 1 x 2 Flamengo:

"Arrascaeta é muito tímido, não vai se adaptar no Flamengo"



ARRASCAETA DENTRO DO MINEIRÃO CONTRA O CRUZEIRO: pic.twitter.com/Wj6giEhn6n — TUA GLÓRIA É LUTAR! 🔴⚫ ᶜʳᶠ (@flaamor1981) September 21, 2019

O Arrascaeta mando um recado pro Itair Machado e para o @Cruzeiro ... 😂😂😂😂 pic.twitter.com/iCp193jcDZ — 🐔𝕄𝕚𝕟𝕖𝕝𝕝𝕖 𝕂𝕒𝕛𝕦𝕣𝕦 ®️ (@Minelle_Kajuru) September 21, 2019

6 pontos contra o cruzeiro na temporada e 7 vitórias seguidas pic.twitter.com/rky3iDNoS1 — lena (@barcelonacrf) September 21, 2019

SEM NOVIDADE

Mais uma vitória do Flamengo

Mais uma derrota do Cruzeiro — Zica (@boliviazica) September 21, 2019

"Se vc for colocar no papel, os dois elencos (Cruzeiro e Flamengo) são os melhores do "



- Thiago Neves — Liberta Depre 🎗️ (@liberta__depre) September 21, 2019

*mais uma derrota do Cruzeiro*



eu: pic.twitter.com/FHeMA4YYrZ — Hud ᶜᵉᶜ (@HudBayz) September 21, 2019