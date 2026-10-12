Na entrevista coletiva de segunda-feira, o belga foi questionado sobre jogadores noruegueses com quem cruzou o caminho ao longo da carreira. Um dos nomes mencionados foi Sander Berge, treinado por Kompany durante sua passagem pelo Burnley.

Berge é "um jogador muito, muito subestimado. Tenho o privilégio de trabalhar atualmente com alguns dos melhores jogadores da Europa. Ele sempre teve qualidade para jogar nesse nível", afirmou Kompany. No verão de 2023, o treinador levou o meio-campista ao Burnley por uma taxa de transferência de quase 14 milhões de euros e trabalhou com ele por uma temporada.

De onde o técnico do Bayern Vincent Kompany conhece Sander Berge?

"Na carreira, ele simplesmente teve um pouco de azar com lesões em momentos inoportunos. Na Premier League, sofreu reveses repetidamente com suas equipes, e o momento provavelmente nem sempre foi o ideal. Mas, em termos de qualidade, talento e personalidade, ele pode estar entre os melhores do futebol europeu", acrescentou o técnico do Bayern.

Desde 2024, Berge tem contrato com o Fulham, onde é titular no meio-campo defensivo. O jogador de 28 anos já disputou 75 partidas pela seleção da Noruega e teve papel importante na histórica classificação às quartas de final da Copa do Mundo na América do Norte. Kompany também vê uma lição importante na trajetória de Berge: "O que se pode aprender com essa situação é nunca desistir. Em algum momento, as portas se abrem."

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Na quarta-feira, porém, as atenções do Bayern de Munique se voltam para o Viking Stavanger. Na casa do campeão norueguês, o maior campeão alemão tentará conquistar sua segunda vitória em dois jogos na fase de liga da Champions League. Para isso, o time de Munique não poderá contar com o goleiro titular Manuel Neuer, que está com problemas físicos. Como confirmou Kompany, Jonas Urbig será o goleiro.