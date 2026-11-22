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O Arsenal aguarda com apreensão notícias sobre David Raya, que precisou deixar o campo durante o dramático empate por 2 a 2 com o Newcastle no sábado. A saída do espanhol foi marcada por um momento inusitado na transmissão: um comentarista da Sky Sports teve de voltar atrás após acusar o goleiro de fingir uma lesão para ganhar tempo.

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Choque no segundo tempo tira Raya de campo em St James' Park

O problema para o Arsenal surgiu aos 70 minutos em St James' Park, pouco depois de Malick Thiaw completar a virada do Newcastle e colocar os donos da casa à frente. Ao tentar agarrar a bola após um escanteio, Raya caiu depois de um contato com William Osula.

Como o contato pareceu leve, o comentarista Bill Leslie, da Sky Sports, sugeriu inicialmente que o goleiro de 31 anos tentava provocar uma pausa tática. A equipe médica, porém, logo atendeu o jogador da seleção espanhola no gramado, e seu evidente sofrimento levou Kepa Arrizabalaga a entrar em seu lugar.

Mais tarde, Noni Madueke marcou um belo gol de empate para garantir um ponto aos visitantes , embora a lesão tenha lançado uma sombra sobre o resultado.

Equipe de transmissão volta atrás rapidamente ao vivo

Ao perceber a gravidade do problema enquanto Raya deixava o campo com dificuldade, Leslie retirou rapidamente sua insinuação anterior durante a transmissão ao vivo.

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"David Raya de fato parece estar sentindo algum desconforto", disse Leslie. "Peço desculpas se fui injusto com ele, porque realmente não pareceu haver um contato significativo com Osula."

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O comentarista Chris Sutton concordou com a avaliação ao observar a reação do goleiro ao choque. "Raya está segurando o braço. Parece ser algum tipo de entorse", acrescentou Sutton. "Ele está sentindo muita dor. O choque realmente pareceu inofensivo, não pareceu?"

Preocupação com lesão ofusca ponto conquistado fora de casa

O Arsenal não conseguiu manter uma vantagem confortável, o que pôs fim a uma sequência de cinco vitórias no campeonato, mas a perda de seu goleiro titular representa um problema muito maior. Raya se firmou como peça fundamental da defesa do clube do norte de Londres, e sua saída repentina preocupa bastante a comissão técnica.

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Ao falar com os jornalistas após o apito final, o técnico Mikel Arteta não escondeu a preocupação com a situação . "Infelizmente, ele teve de sair, o que não é uma boa notícia. Ele fará uma ressonância magnética amanhã, mas, no momento, não sei", admitiu Arteta.

Resultado do exame definirá os planos do Arsenal para a defesa

As atenções agora se voltam para a avaliação médica de domingo, que revelará a natureza exata e a gravidade do problema no braço de Raya. Até saírem os resultados da ressonância magnética, o Arsenal não saberá por quanto tempo ficará sem seu goleiro titular.

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Se o ex-jogador do Brentford ficar fora por um período prolongado, Arrizabalaga estará pronto para substituí-lo no gol, depois de ter entrado na reta final da partida contra o Newcastle.