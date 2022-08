Realidade Jovem x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Realidade Jovem e Palmeiras entram em nesta quarta-feira (17), em São José do Rio Preto, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play e do Youtube da FPF.

Após empatar na estreia, a Realidade Jovem vai em busca de sua primeira vitória no campeonato e promete dificultar a vida do rival.

Do outro lado, o Verdão vem de estreia com goleada e quer o segundo triunfo consecutivo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Realidade Jovem: Jersia, Pietra, Amanda, Bruna, Michelle, Debora, Evila, Mariana, Bruna, Ana Clara e Cibelly.

Possível escalação do Palmeiras: Jully, Bruna, Thais, Julia, Katrine, Adailma, Ariadina, Camila, Bia Zaneratto, Ana Caroline e Andressa.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Realidade Jovem:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Realidade Jovem x Palmeiras DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL Estádio João Athayde, São José do Rio Preto - SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

Assistentes: Gabriel Fleming e Gabriel Santos (SP)

Quarto árbitro: Caio Pereira (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 5 Palmeiras Brasileirão feminino 14 de junho de 2022 Palmeiras 6 x 0 Pinda Paulista feminino 11 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Grêmio Brasileirão feminino 20 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Santos Paulista feminino 24 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília)

Realidade Jovem

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 1 x 1 Realidade Jovem Paulista feminino 10 de agosto de 2022 Taubaté 2 x 1 Realidade Jovem Brasileirão feminino A3 18 de junho de 2022

Próximas partidas