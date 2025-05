Realidade Jovem x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista feminino 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (06), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Realidade Jovem recebe as meninas do Palmeiras na noite desta terça-feira (06), às 20h (de Brasília), em São José do Rio Preto, na estreia do Campeonato Paulista feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record News e Space, na TV fechada, na Max, no streaming, do YouTube da FPF e da CazéTV, na internet (veja a programação completa aqui).

O Campeonato Paulista Feminino começa com oito times que duelam entre si em turno e returno. Ao fim dessa etapa, os quatro melhores avançam para as semifinais. As equipes que terminam entre a quinta e a oitava posição garantem vaga na Copa Paulista. As fases decisivas — semifinal e final — ocorrem em formato eliminatório com dois jogos. Caso os times terminem empatados em pontos e saldo de gols nesses confrontos, a vaga ou o título será decidido nos pênaltis.

Além dos times desses duelos, disputam a competição: RB Bragantino, Corinthians, Ferroviária, Santos, São Paulo e Taubaté.

Prováveis escalações

Realidade Jovem: SEM INFORMAÇÕES

Palmeiras: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha, Yoreli Rincon; Lais Estevam, Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Desfalques

Realidade Jovem

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?