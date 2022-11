Realidade Jovem x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Timão entra em campo nesta quinta-feira (3) querendo vencer para subir na tabela; veja como acompanhar na TV e na internet

Realidade Jovem e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 15h (de Brasília), em São José do Rio Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, da Eleven Sports, e do Paulistão Play, na internet.

Em décimo lugar, com apenas 2 pontos, o Realidade Jovem promete dificultar a vida do forte adversário. O time do interior paulista vem de empate na rodada passada. Já o Corinthians está na sexta posição, com 12 pontos e quer um novo triunfo.

Escalações:

Escalação do provável REALIDADE JOVEM: Jersia, Pietra, Amanda, Bruna, Michelle, Debora, Evila, MAriana, Miriele, Yasmin e Cibelly.

Escalação do provável CORINTHIANS FEMININO: Patrícia, Tarciane, Juliete, Liana, Andressa, Adriana, Mariza, Paula, Francisca, Yasmim e Bianca.

Desfalques

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Realidade Jovem

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 3 de novembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: estádio João Mendes Athayde, São José do Rio Preto - SP