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Mauricio Pochettino enfrenta a difícil missão de salvar a temporada do Manchester United, com relatos indicando um orçamento bastante limitado para contratações na janela de janeiro. O técnico argentino assumiu um elenco perto da lanterna e terá de lidar com regras financeiras rígidas para buscar reforços.

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Restrições financeiras atrapalham os planos de Pochettino

Pochettino enfrenta uma missão difícil em Old Trafford: o novo técnico do United deve receber menos de £50 milhões para contratações em janeiro na tentativa de salvar a temporada desastrosa do clube. O ex-técnico da seleção dos Estados Unidos foi obrigado a admitir que o Manchester United está totalmente envolvido na luta contra o rebaixamento depois que sua passagem começou com uma humilhante goleada por 4 a 0 diante do arquirrival Liverpool. A derrota deixou o United na penúltima posição da Premier League e despertou temores reais de uma queda para a segunda divisão pela primeira vez em mais de meio século.

Segundo o Daily Mail, as novas e rígidas regras financeiras da Premier League limitaram severamente a margem de manobra do clube. Com isso, a expectativa é que Pochettino receba apenas dois reforços nesta janela, sendo provável que pelo menos um chegue por empréstimo. Embora a diretoria do United, liderada pelo CEO Omar Berrada e pelo diretor de futebol Jason Wilcox, não descarte totalmente uma aposta de última hora caso o risco de rebaixamento aumente, os gastos terão de ser rigorosamente controlados para evitar novas infrações às regras. A situação evidencia a distância entre o poder de investimento que o United teve no passado e sua realidade atual, deixando a equipe de recrutamento sob enorme pressão para encontrar jogadores capazes de fazer a diferença imediatamente na luta pela permanência.

Reforços para a defesa lideram a lista de prioridades

Contratar um zagueiro tornou-se a principal prioridade de Pochettino após o colapso defensivo contra o Liverpool. Nathan Collins, do Brentford, desponta como um dos principais candidatos para a posição, especialmente porque outros alvos parecem fora de alcance. A expectativa é que Calvin Bassey, do Fulham, permaneça em Craven Cottage com um novo contrato, enquanto Jarrad Branthwaite, do Everton, está avaliado em mais de £70 milhões, bem acima do que o United pode pagar atualmente.

Além de um zagueiro, o Manchester United precisa de um lateral-esquerdo de ofício para disputar posição com Luke Shaw e servir de opção caso ele se lesione. O clube não resolveu essa carência na janela de verão, apesar do interesse em Alejandro Balde, do Barcelona, e Rayan Ait-Nouri, do Manchester City. Os dois seguem no radar como possíveis soluções para uma posição que frequentemente deixou o time vulnerável nos primeiros meses da temporada.

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Custos elevados complicam a busca por um atacante

O ataque é outra preocupação para Pochettino, especialmente com Benjamin Sesko afastado até o Ano-Novo por causa de uma lesão na canela. Vários nomes foram associados a uma transferência para Old Trafford, entre eles Folarin Balogun, atacante do Monaco que já trabalhou com Pochettino em uma seleção. Dominic Calvert-Lewin, atacante do Leeds United, e Ivan Toney, ex-jogador do Brentford que atualmente defende o Al-Ahli na Arábia Saudita, também foram discutidos como possíveis alvos.

No entanto, contratar um atacante de alto nível com um orçamento de £50 milhões continua sendo um grande desafio diante das exigências salariais cada vez maiores. O salário de £500.000 por semana atribuído a Toney é considerado proibitivo, enquanto o Leeds trabalha para manter Calvert-Lewin com uma proposta melhorada de £180.000 por semana. Esses obstáculos financeiros podem obrigar o United a buscar soluções criativas ou opções menos badaladas para garantir poder de fogo suficiente e se afastar das últimas posições da tabela.

United recorre contra expulsão de Yoro

Fora do mercado de transferências, o United tenta reverter o cartão vermelho recebido recentemente por Leny Yoro . O jovem francês foi expulso aos oito minutos do confronto em Anfield após uma disputa com Alexander Isak. O clube notificou oficialmente a Federação Inglesa de Futebol (FA) de sua intenção de recorrer da expulsão, argumentando que o goleiro Senne Lammens chegaria à bola antes de Isak. Se o recurso for aceito, a suspensão de um jogo de Yoro será anulada, e ele poderá ser escalado para o importante jogo em casa contra o Brentford, no sábado.