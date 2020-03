Real x Barcelona não acabou: Piqué e Sérgio Ramos trocam provocações

O catalão disse que viu o pior Real Madrid no primeiro tempo; o capitão merengue retrucou falando que "assinava para ganhar todos os clássicos assim"

A rivalidade recente entre e pode muito bem ser representada rivalidade entre Sergio Ramos e Gerard Pique. Os dois zagueiros têm suas diferenças e defendem com unhas e dentes seus respectivos lados, principalmente após provocações. Depois de perder o El Clásico por 2 a 0, o catalão não deixou passar a oportunidade para cutucar os merengues.

"No primeiro tempo vi o pior Real Madrid desde que estou aqui", disse o zagueiro do Barça após a partida no Santiago Bernabéu. Sergio Ramos não deixou barato quando perguntado sobre a declaração do companheiro de seleção: "Assino para ganhar todos os clássicos jogando o primeiro tempo tão mal quanto Piqué pensa".

Ramos, porém, diz que viu uma mudança de postura depois do intervalo: "A abordagem foi diferente. Cedemos a bola ao Barcelona e controlamos a partia (no primeiro tempo), mas no segundo tempo mudamos e quando apertamos no ataque e roubávamos a bola nos saímos bem".

A vitória no clássico fez o Real retomar a liderança, mas o campeonato ainda está em aberto. O time de Zinedine Zidane tem agora 56 pontos, um a mais do que o arquirrival faltando 12 jogos para o fim de LaLiga. O Barcelona tenterá se recuperar diante do , no sábado. Já o Real Madrid joga contra o Bétis no domingo para se manter na primeira colocação.