Real x Barça adiado "não muda muita coisa" - ex-jogadores relembram experiência em El Clásico

Amancio e Asensi, que jogaram o Clásico de 1972, consideram que amabas as equipes se beneficiam de forma idêntica na recuperação de atletas

O clássico que não será jogado em 26 de outubro e que está pendente para ser jogado em dezembro não é o primeiro a ser adiado. De fato, será o quinto, embora tenha sido vinte e nove anos atrás que nada semelhante aconteceu. Antes, também havia situações traumáticas, como a morte de Julio César Benítez, que perdeu a vida a dois dias do El Clásico no Camp Nou de 1972 e foi forçado a adiar por 48 horas por esse motivo.

"Logicamente, foi tomada a decisão de suspendê-lo por circunstâncias tão infelizes", lembra Amancio Amaro no Goal. Ele faz isso com uma voz quebrada, ainda afetada por ele, apesar de Benítez ser jogador do . De fato, Juan Manuel Asensi, que também participou do jogo, confirma que "nós o acusamos mais porque ele era nosso jogador, mas as coisas não mudam muito nos esportes". Ele seria o autor do único gol do jogo que serviu para dar a vitória aos catalães.

Amancio revela que os jogadores do "saíram para jogar como sempre, não estávamos mais motivados, foi um infortúnio que aconteceu, o jogo foi adiado e não houve motivações extras de nenhum tipo" nem prevê que haverá alguma ocasião ou Beneficie qualquer uma das duas equipes em particular. "É indiferente que isso esteja atrasado na minha opinião, mas o tempo dirá, será irritante pela causa que a causou, mas nada mais" resume a lenda de Madri.

Asensi concorda que "nos esportes não tem nada a ver com o adiamento do jogo, independentemente das circunstâncias", embora indique algumas nuances. Ou seja, "se você pode beneficiar aqueles que se machucaram, haverá mais tempo para se recuperar e prepará-los para o Clássico, mas isso é algo que ambos se beneficiarão". Sem ir mais longe, "Messi poderá melhorar sua forma física, mas também Bale, acho que as duas equipes podem se sair bem".