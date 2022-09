Real Valladolid x Cádiz: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes tenta melhorar após início ruim na competição, e se enfrentam nesta sexta-feira (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando sua segunda vitória na competição, o Real Valladolid recebe o Cádiz, nesta sexta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.

O Valladolid chega para o confronto em casa após a derrota para o Girona na última rodada. A equipe somou quatro pontos nos cinco primeiros jogos. Para o duelo desta sexta, o técnico Pacheta não tem nenhum desfalque confirmado.

Já o Cádiz chega para o duelo com uma campanha assustadora até o momento. Nas cinco primeiras partidas, a equipe não conseguiu sequer balançar as redes dos adversários, e ocupa a lanterna da competição, sem pontos somados. Para o confronto, o técnico Sergio González não poderá contar com Juan Cala e Ander Garrido, lesionados.

Escalações:

Escalação do provável Valladolid: Asenjo; Pérez, Sánchez, Fernández, Escudero; Kike Pérez, Mesa, Monchu; Plata, Mohamed e Weissman.

Escalação do provável Cádiz: Ledesma; Zaldua, Hernández, Chust, Espino; Fernández, Emeterio, Alejo, Sobrino, Ocampo; Lucas Pérez.

Desfalques

Valladolid

Sem desfalques confirmados.

Cádiz

Juan Cala e Ander Garrido, lesionados, são desfalques certos na equipe do Cádiz.

Quando é?

• Data: 16 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio José Zorrilla - Valladolid, ESP