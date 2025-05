Real Valladolid x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (03), pela 34ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Valladolid recebe o Barcelona na tarde deste sábado (03), às 16h (de Brasília), no José Zorrilla, em Valladolid, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Barcelona chega embalado por três triunfos seguidos no campeonato e lidera a tabela com 76 pontos, mantendo uma vantagem de quatro sobre o Real Madrid. Do outro lado, o Valladolid amarga a última colocação com apenas 16 pontos somados em 33 rodadas e já tem o rebaixamento confirmado.

O confronto é o centésimo embate entre os clubes, com ampla superioridade blaugrana: são 66 conquistas catalãs, 17 vitórias do time adversário e 16 igualdades no histórico. No encontro mais recente entre os dois, válido pela atual temporada da LaLiga, o elenco comandado por Hansi Flick aplicou uma goleada por 7 a 0.

Prováveis escalações

Getty Images

Real Valladolid: Ferreira; Candela, Aidoo, Cumart, Aznou; Juric, Amallah, Javi; Tuhami, Moro e Latasa. Técnico: Álvaro Rubio.

Barcelona: Szczesny; Fort, Araújo, Martínez, Martín; Gavi, Eric, Fermín; Yamal, Fati e Torres. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Real Valladolid

Karl Hein e Henrique estão fora.

Barcelona

Robert Lewandowski, Jules Koundé, Marc Casadó e Marc Bernal estão fora. Enquanto Alejandro Baldé é dúvida.

Quando é?