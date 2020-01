Real tem um problema a resolver com Reinier: não tem vaga para extracomunitário

Clube espanhol tem o número limite de extracomunitários e precisa liberar um jogador para utilizar o jovem revelado pelas divisões de base do Flamengo

O acordo de três vias entre , e Reinier parece ter sido feito e, de acordo com as informações da Goal, eles esperam até 19 de janeiro, quando o jogador atinge a maioridade, para formalizar o acordo e, assim, evitar qualquer possível problema com a FIFA.

Os 35 milhões que a equipe branca desembolsará, vencendo no ou , ​​entre outros, por assumir os serviços do jogador de futebol, não são problema para a equipe de Zidane, que vê nos regulamentos um obstáculo a ser resolvido.

Apenas três fichas extra-comunitárias são permitidas por equipe e o Real Madrid as cobre com Militao, Vinicius e Rodrygo. Eles ainda têm Kubo, emprestado de Mallorca, mas pretendem se recuperar para a próxima temporada se puderem salvar o processo.

Isso faz com que eles liberem um lugar (Vinicius pode ser a vítima de acordo com as preferências de Zidane ao fazer os alinhamentos) ou joguem no Castilla de Raúl, como Rodrygo e Vinicius fizeram antes do salto para o primeiro time.

O jogador prefere fechar a operação neste mercado de inverno e atravessar a poça (após a disputa pré-olímpica), embora outra opção seria permanecer no Flamengo até o final da temporada, onde ele poderia encontrar uma melhor acomodação.

Esse problema de sair da comunidade não é novo para o Real Madrid, que na temporada atual precisou pressionar para liberar o cartão de Fede Valverde e, assim, conseguir levar Rodrygo da subsidiária para a primeira equipe, já que os outros dois eram para Militão e Vinicius