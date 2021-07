Real tem pressa para vender Varane, mas negociação com United é lenta

O francês, com um acordo verbal para ficar em Old Trafford até 2026, não deixou claro publicamente que quer deixar o Real

O principal nome do mercado de transferências do Real Madrid segue sendo Raphael Varane, defensor de 28 anos, à espera de que o clube resolva seu futuro. Enquanto isso, os Blancos e o Manchester United, principal interessado, vão negociando, mas não parecem próximos de uma definição.

Os espanhóis são quem mais tem pressa, visto que Varane pode não renovar seu contrato, que se encerra em 2022, e querem o vender para ficar com algum valor. Já a postura dos ingleses é justamente o contrário: quanto mais dias passarem, mais forte será o seu poder de barganha. Essa diferença de postura na negociação faz com que um acordo seja mais complexo.

Até o momento, não existe nenhuma proposta formal do United pelo defensor.

Em meio a tudo isso, está Varane. O jogador ainda não comunicou ao Real Madrid seu desejo de ir embora. Mesmo assim, já deixou claro a amigos e pessoas próximas que não ficará em Madri e que tem um princípio de acordo com o Manchester United até 2026. Como tem uma boa relação com Florentino Pérez, não está interferindo nas negociações, tendo paciência até que a situação seja resolvida.

Varane quer Premier League

A questão financeira não é a única atrativa para o campeão do mundo com a seleção francesa, já que o atleta também deve receber um aumento salarial caso a proposta do United no final seja recusada e ele seja forçado a permanecer no Real Madrid.

Sua preferência é esportiva e pessoal: deseja uma mudança de ambiente e de liga, atuando pela primeira vez na Premier League. Vale lembrar que o United já tentou sua contratação em 2019.

Reapresentação nesta sexta-feira

Se o acordo não for fechado, Varane viajará nesta próxima sexta-feira (23) para Valdebebas, onde o Real Madrid realizará sua pré-temporada. A uma década no Santiago Bernabéu, não forçará a transferência ou fugirá dos treinos.

Mesmo que se reapresente, nada impedirá o jogador de continuar negociando sua saída com Florentino Pérez e com o Manchester United.