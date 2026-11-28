Como assistir a Real Sociedad x Sevilla com uma VPN

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. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 15:00 Reale Arena

A Real Sociedad recebe o Sevilla na Reale Arena, em San Sebastián, em um confronto da La Liga entre dois times separados por duas posições na tabela.

Os donos da casa chegam em má fase. O time de Pellegrino Matarazzo perdeu por 2 a 1 para o Crystal Palace na Liga Europa, na quinta-feira, depois de sair na frente com Mamadou Sarr. A expulsão de Jon Martin mudou o rumo da partida.

Antes disso, a Real Sociedad havia perdido por 3 a 2 para o Racing Santander pela liga. Agora, soma três derrotas nos últimos cinco jogos e busca um bom resultado em casa para se recuperar.

O Sevilla chega invicto nos últimos dois jogos pela liga. O time de Luis Garcia empatou por 1 a 1 com o Real Betis no clássico, com um gol de Kike Salas, formado na base do clube, nos acréscimos, para garantir um ponto.

Naquela partida, o Sevilla foi superior durante longos períodos e criou muitas chances. Resta saber se conseguirá manter essa disposição ofensiva em San Sebastián.

A Real Sociedad ocupa o quinto lugar, e o Sevilla, o sétimo. Por isso, o resultado é importante na disputa por vagas nas competições europeias.

Veja como acompanhar a partida, além das notícias dos times e do retrospecto antes do confronto.

As opções para assistir a Real Sociedad x Sevilla pela TV e pela internet estão listadas abaixo. Use o link para acompanhar ao vivo onde a transmissão estiver disponível na sua região.

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