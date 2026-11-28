Como assistir a Real Sociedad x Sevilla com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na conta e encontre a transmissão. Crie uma conta na plataforma da emissora oficial ou faça login para ter acesso completo e aproveitar a partida!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
A Real Sociedad recebe o Sevilla na Reale Arena, em San Sebastián, em um confronto da La Liga entre dois times separados por duas posições na tabela.
Os donos da casa chegam em má fase. O time de Pellegrino Matarazzo perdeu por 2 a 1 para o Crystal Palace na Liga Europa, na quinta-feira, depois de sair na frente com Mamadou Sarr. A expulsão de Jon Martin mudou o rumo da partida.
Antes disso, a Real Sociedad havia perdido por 3 a 2 para o Racing Santander pela liga. Agora, soma três derrotas nos últimos cinco jogos e busca um bom resultado em casa para se recuperar.
O Sevilla chega invicto nos últimos dois jogos pela liga. O time de Luis Garcia empatou por 1 a 1 com o Real Betis no clássico, com um gol de Kike Salas, formado na base do clube, nos acréscimos, para garantir um ponto.
Naquela partida, o Sevilla foi superior durante longos períodos e criou muitas chances. Resta saber se conseguirá manter essa disposição ofensiva em San Sebastián.
A Real Sociedad ocupa o quinto lugar, e o Sevilla, o sétimo. Por isso, o resultado é importante na disputa por vagas nas competições europeias.
Veja como acompanhar a partida, além das notícias dos times e do retrospecto antes do confronto.
As opções para assistir a Real Sociedad x Sevilla pela TV e pela internet estão listadas abaixo. Use o link para acompanhar ao vivo onde a transmissão estiver disponível na sua região.