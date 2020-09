Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Merengues estreiam no Campeonato Espanhol neste domingo (20), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O inicia a defesa pelo título do Campeonato Espanhol contra o neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada LaLiga 2020/21. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Sociedad x Real Madrid DATA Domingo, 20 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Anoeta - San Sebastián HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Mais times

Atual campeão do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo após ter a sua estreia adiada.

Sem contar com grandes reforços para o início da temporada 2020/21, o técnico Zinedine Zidane contará com praticamente o mesmo elenco da última temporada.

"Estamos muito ansiosos, com uma grande vontade de começar a lutar pela Liga e defender o nosso título. Espero que possamos vencê-lo novamente", afirmou o goleiro Courtois.

Hazard, Lucas Vazquez , Isco e Marco Asensio seguem lesionados, enquanto Mariano Diaz não está disponível após operar a amigdalite.

Já o Real Sociedad estreou com empate sem gols diante do Valladollid, e não poderá contar com Asier Illarramendi , Luca Sangalli , Martin Merquelanz e Martin Zubimendi, lesionados.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Llorente, Monreal; Merino, Guevara, Lopez; Oyarzabal, Isak, Portu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Real Madrid 19 de julho de 2020 2 x 1 Real Madrid La Liga 7 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Betis x Real Madrid La Liga 27 de setembro de 2020 A determinar Real Madrid x Real Valladollid La Liga 30 de setembro de 2020 A determinar

REAL SOCIEDAD

VJOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 1 x 0 Osasuna La Liga 5 de setembro de 2020 Real Valladollid 1 x 1 Real Sociedad La Liga 13 de setembro de 2020

Próximas partidas