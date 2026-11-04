Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga Europa
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoLyon
Assista aqui! Caze TV
GOAL-e
Com a ajuda da

Real Sociedad x Lyon hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Real Sociedad x Lyon
Real Sociedad
Lyon
Liga Europa

A Real Sociedad enfrenta o Lyon pela Liga Europa. Mas onde assistir ao jogo ao vivo na TV e pela internet hoje?

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede virtual privada (VPN) é muito útil nesses casos.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!

Real Sociedad x Lyon: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
Reale Arena

O jogo entre Real Sociedad e Lyon começa em 05/11/2026, às 18h45.

Real Sociedad x Lyon ao vivo hoje: onde assistir na TV e pelo streaming?

O jogo terá transmissão ao vivo. As opções disponíveis estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Real Sociedad e Lyon?

A Real Sociedad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Athletic Bilbao em La Liga. Antes, a equipe conquistou uma vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Lilleström na Liga Europa, além de vencer fora de casa o Málaga (5 a 2) e o Levante (2 a 1). Ao todo, a Real Sociedad marcou 15 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas.

O Lyon registra três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, a equipe venceu o Angers por 2 a 0 na Ligue 1. Também entram na conta positiva a vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace e a vitória por 2 a 1 sobre o Nice. As derrotas para o Paris Saint-Germain (2 a 0) e para o Hoffenheim (3 a 0), na Liga Europa, prejudicam o balanço. Nesse período, o Lyon marcou oito gols e sofreu oito.

RSO

RSO - Sequência

GIL
E1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
OL

OL - Sequência

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Real Sociedad x Lyon: escalações

Prováveis escalações de Real Sociedad x Lyon

Técnico

  • P. Matarazzo

Real Sociedad x Lyon: momento das equipes

RSO

RSO - Sequência

GIL
E1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
OL

OL - Sequência

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Real Sociedad x Lyon: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Real SociedadEmpateLyon
2
1
2
Champions League Qualification
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
Champions League Qualification
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FJ
Amistosos de clubes
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
Liga dos Campeões
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Real Sociedad x Lyon: tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google