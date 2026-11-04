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Real Sociedad x Lyon: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Reale Arena

O jogo entre Real Sociedad e Lyon começa em 05/11/2026, às 18h45.

Real Sociedad x Lyon ao vivo hoje: onde assistir na TV e pelo streaming?

O jogo terá transmissão ao vivo. As opções disponíveis estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Real Sociedad e Lyon?

A Real Sociedad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Athletic Bilbao em La Liga. Antes, a equipe conquistou uma vitória expressiva por 6 a 0 sobre o Lilleström na Liga Europa, além de vencer fora de casa o Málaga (5 a 2) e o Levante (2 a 1). Ao todo, a Real Sociedad marcou 15 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas.

O Lyon registra três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, a equipe venceu o Angers por 2 a 0 na Ligue 1. Também entram na conta positiva a vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace e a vitória por 2 a 1 sobre o Nice. As derrotas para o Paris Saint-Germain (2 a 0) e para o Hoffenheim (3 a 0), na Liga Europa, prejudicam o balanço. Nesse período, o Lyon marcou oito gols e sofreu oito.

Real Sociedad x Lyon: escalações

Real Sociedad x Lyon: momento das equipes

Real Sociedad x Lyon: retrospecto dos confrontos diretos

Real Sociedad x Lyon: tabelas