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Real Sociedad x Lyon: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Reale Arena

O jogo entre Real Sociedad e Lyon começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

Real Sociedad x Lyon ao vivo hoje: quem transmite na TV e pela internet?

O jogo terá transmissão ao vivo. As opções disponíveis estão listadas abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Real Sociedad e Lyon?

A Real Sociedad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou com derrota por 1 a 2 para o Athletic Bilbao em La Liga. Antes disso, a equipe conquistou uma expressiva vitória por 6 a 0 sobre o Lilleström na Europa League, além de vencer fora de casa o Málaga (5 a 2) e o Levante (2 a 1). Ao todo, a Real Sociedad marcou 15 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas.

O Lyon tem três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, a equipe venceu o Angers por 2 a 0 na Ligue 1. Também entram na conta positiva a vitória por 3 a 2 sobre o Crystal Palace e o triunfo por 2 a 1 diante do Nice. A derrota para o Paris Saint-Germain (0 a 2) e o revés por 3 a 0 diante do Hoffenheim na Europa League prejudicam o retrospecto. Nesse período, o Lyon marcou oito gols e sofreu outros oito.

Real Sociedad x Lyon: escalações

Real Sociedad x Lyon: fase atual

Real Sociedad x Lyon: retrospecto dos confrontos diretos

Real Sociedad x Lyon: as tabelas