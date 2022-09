Real Sociedad x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions feminina

Equipes buscam a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar na internet

Brigando pela classificação à fase de grupos da UCL feminina, Real Sociedad e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (20), às 14h (de Brasília), no Reala Stadium, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

Ainda sem perder na temporada, o Bayern de Munique chega embalado com uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos da temporada.

Do outro lado, o Real Sociedad estreou com vitória sobre o Villarreal por 2 a 0 na Superliga feminina. A volta está marcada para o próximo dia 29de setembro, às 14h (de Brasília), no FC Bayern Campus, em Munique.

Escalações:

Escalação do provável BAYERN FEMININO: Grohs; Kumagi, Viggosdottir, Tainara, Simon, Stanway, Zadravil, Gwinn, Magull, Buhl, Schuller.

Escalação do provável REAL SOCIEDAD: Lete; Bernabé, Vanegas, Specht, Le Guilly, García, Gili, Torre, Franssi, Jensen, Eizagirre.

Desfalques

Bayern de Munique

sem desfalques confirmados.

Real Sociedad

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 20 de setembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Reala Stadium – San Sebastián, ESP

• Arbitragem: MARIA SOLE CAPUTI (árbitro), Francesca Di Monte e Elodie Coppola (assistentes), Silvia Gasperotti (quarto árbitro)