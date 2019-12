Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Catalães entram em campo neste sábado (14), às 12h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes de encarar o na próxima semana, o entra em campo contra o , neste sábado (14), defendendo a liderança do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Sociedad x Barcelona DATA Sábado, 14 de dezembro de 2019 LOCAL Anoeta - País Basco, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães buscam manter a liderança da / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o Brasil na ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

O Barça volta suas atenções para a Liga após a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Para o confronto, o técnico Ernesto Valverde ainda não sabe se poderá contar com Jordi Alba. Caso não esteja apto, Firpo deve entrar como titular.

Nelson Semedo, que segue se recuperando de uma lesão, deve seguir fora. Sergi Roberto pode ganhar uma nova oportunidade.

Com 34 pontos (11 vitórias, um empate e três derrotas), o Barcelona divide com o Real Madrid a liderança do Campeonato Espanhol.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Firpo; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Suárez, Griezmann

REAL SOCIEDAD

Há dois jogos sem perder (uma vitória e um empate), o Real Sociedad aparece na quinta posição, com 27 pontos.

A equipe poderá contar com o retorno de Joseba Zaldua, que cumpriu suspensão.

Por outro lado, Robin Le Normand está fora. Desta forma, Igor Zubeldia deverá fazer parceria com Diego Llorente na zaga.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal; Odegaard, Guevara, Merino; Portu, José, Oyarzabal

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 5 x 2 Mallorca La Liga 7 de dezembro Inter 1 x 2 Barcelona Liga dos Campeões 10 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Real Madrid La Liga 18 de dezembro 16h (de Brasília) Barcelona x La Liga 21 de dezembro 11h (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 4 x 1 La Liga 30 de novembro Real 0 x 0 Real Sociedad La Liga 8 de dezembro

Próximas partidas