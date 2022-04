Real Sociedad x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/22

O Barcelona visita o Real Sociedad nesta quinta-feira (21), no Anoeta, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Sociedad x Barcelona DATA Quinta-feira, 21 de abril de 2022 LOCAL Anoeta - San Sebastián, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Carlos del Cerro

Assistentes: Juan Yuste e Gonzalo García

Quarto árbitro: Miguel González

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Anoeta.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Barcelona entra em campo pressionado pela vitória. Atualmente, o time catalão aparece na vice-liderança do Espanhol, com 60 pontos.

Do outro lado, a Real Sociedad chega para o confronto embalada. Nos últimos cinco jogos, soma três vitórias e dois empates.

A equipe segue em busca da vaga na Europa League. Atualmente, aparece na sexta posição, com 55 pontos, três a mais que o Villareal, primeira equipe fora da zona de classificação.

Em 186 jogos disputados, o Barça registra uma ampla vantagem: 108 vitórias, contra 35 do País Basco, e 43 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Elche 1 x 2 Real Sociedad LaLiga 10 de abril de 2022 Real Sociedad 0 x 0 Betis LaLiga 15 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Real Sociedad LaLiga 1 de maio de 2022 13h30 (de Brasília) Levante x Real Sociedad LaLiga 8 de maio de 2022 A definir

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 2 x 3 Frankfurt Liga Europa 14 de abril de 2022 Barcelona 0 x 1 Cádiz LaLiga 18 de abril de 2022

Próximas partidas