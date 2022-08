Real Sociedad x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Jogo acontece neste domingo (21), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Sociedad e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), no Anoeta, a partir das 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com desfalques por lesão, a Real Sociedad vai em busca de sua segunda vitória consecutiva no espanhol. O time é o sexto colocado, com 3 pontos, e não poderá contar com Oyarzabal, Rico, Sola, Merquelanz e Hernandez.

Já o Barcelona vem de empate na estreia da La Liga, e agora quer somar os seus primeiros três pontos fora de casa. Busquets, suspenso, e Ferran Torres, que se recupera de lesão, são as baixas do time de Xavi. No ataque, o brasileiro Raphinha deve atuar ao lado de Lewandowski em uma parceria promissora.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Araujo, Alba; De Jong, Kessie, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Possível escalação do Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zubimendi, Mendez, Merino; Silva; Isak, Kubo.

Desfalques da partida

Barcelona:

Ferran Torres: lesionado.

Busquets: suspenso.

Real Sociedad:

Oyarzabal, Rico, Sola, Merquelanz e Hernandez: lesionados.

Quando é?

JOGO Real Sociedad x Barcelona DATA Domingo, 12 de agosto de 2022 LOCAL Anoeta, San Sebastián - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 0 Rayo Vallecano La Liga 13 de agosto de 2022 Barcelona 6 x 0 Pumas Amistoso 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Manchester City Amistoso 24 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília) Barcelona x Real Valladolid La Liga 28 de agosto de 2022 14h30 (de Brasília)

Real Sociedad

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 0 x 1 Real Sociedad La Liga 14 de agosto de 2022 Athletic Bilbao 1 x 0 Real Sociedad Amistoso 5 de agosto de 2022

Próximas partidas