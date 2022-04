Real Sociedad x Barcelona: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 21/22

A bola vai rolar nesta quinta-feira (21) para Real Sociedad x Barcelona, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 16h30 (de Brasília), no Anoeta. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, oito meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo primeiro turno do torneio nacional. Na ocasião, os catalães venceram por 4 a 2.

Pressionado com duas derrotas consecutivas, o Barça entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, dentro da zona de classificação para a Champions League 2022/23, soma 60 pontos, 18 a menos que o líder Real Madrid.

Do outro lado, a Real Sociedad, com 55 pontos, chega embalada com duas vitórias consecutivas na LaLiga.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Barcelona, que vem de eliminação na Europa League, busca retomar a vice-liderança do Espanhol. Atualmente, está a um ponto do segundo colocado Atlético de Madrid.

"Acredito que é um rival diferente do Cádiz, Frankfurt, Levante... é uma grande equipe e Imanol é um grandíssimo treinador. São exemplo de anos de bom trabalho. É um local onde não nos damos bem. Há vontade e ilusão. Temos que sair da dinâmica negativa. É uma final pela Champions", afirmou Xavi.

O técnico Xavi terá os retornos de Ronald Araujo, que cumpriu suspensão na derrota para o Cádiz, e Piqué, recuperado de um problema na virilha.

Já a Real Sociedad não poderá contar com Mikel Oyarzabal, Nacho Monreal, Carlos Fernandez e Ander Barrenetxea, lesionados, além de David Silva, suspenso.

Por outro lado, Zaldua retorna ao time titular após cumprir suspensão no empate sem gols com o Betis na última rodada.

Mais artigos abaixo

Possível escalação da Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Rico; Merino, Zubimendi, Rafinha; Isaac, Sorloth, Porto.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, E Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Gavi; Dembélé, Aubameyang, Torres.

DESFALQUES

BARCELONA:

Getty Images

Pedro, Wague, Umtiti e Fati: lesionados

REAL SOCIEDAD:

David Silva: suspenso (cartão vermelho)

Oyarzabal, Monreal, Carlos Fernandez e Barrenetxea: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Sociedad e Barcelona será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming.