Real Sociedad x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Red Devils entram em campo querendo a liderança do grupo; veja como acompanhar na tv e na internet

Valendo a liderança, Real Sociedad e Manchester United duelam na tarde desta quinta-feira (3), no Anoeta, às 14h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo E da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Na primeira posição do grupo, com 15 pontos, a Real Sociedad entra em campo sabendo que encerra a primeira fase mantendo o posto se empatar ou vencer nesta quinta-feira. O time espanhol está com o departamento médico cheio e tem uma série de desfalques.

Do outro lado, o Manchester United está em segundo lugar, com 12 pontos, e precisa golear o adversário para ultrapassá-lo e avançar à próxima fase na liderança. Os Red Devils também têm várias baixas confirmadas por lesão.

Escalações:

Escalação do provável REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Pacheco, Rico; Merino, Zubimendi, Guevara; Mendez; Sorloth, Fernandez.

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Martinez, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Elanga, Fernandes, Rashford; Ronaldo.

Desfalques

Real Sociedad

Mikel Oyarzabal, Umar Sadiq, Mohamed-Ali Cho, David Silva e Ander Martin estão todos no departamento médico.

Man. United

Raphael Varane, Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Antony, Anthony Martial e Jadon Sancho são os desfalques dos ingleses.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 3 de novembrode 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Anoeta, San Sebastián - ESP