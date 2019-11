Real Sociedad líder? La Liga 19-20 é a mais equilibrada dos últimos anos

A resposta para tamanho equilíbrio, contudo, está nas fases irregulares de Barcelona, Real e Atlético de Madrid

A 13ª rodada do Campeonato Espanhol começou nesta sexta-feira (08) com empate por 1 a 1 entre e . O resultado levou a equipe do País Basco à liderança de (com 23 pontos), ainda que outros 18 times venham a entrar em campo ao longo deste fim de semana.

De qualquer forma, com o certame já se encaminhando para a sua metade, se há algo que impressiona é o equilíbrio quando olhamos para a tabela: entre a líder Real Sociedad e o , sétimo colocado, são apenas quatro pontos que os separam. A disputa parelha também é visível dentro do campo, inclusive com o empate desta sexta-feira, já que o Leganés ocupa a última posição.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A situação atual é um contraste com o histórico das últimas décadas, uma vez que La Liga não vinha se notabilizando por ser sinônimo de uma disputa de título das mais democráticas: nas últimas 15 temporadas, apenas o (2013-14) se intrometeu no duopólio - para ser campeão. Foi a única exceção desde o triunfo do em 2003-04.

Mas a explicação para todo este equilíbrio talvez esteja menos no crescimento de outros clubes do que nas temporadas irregulares que as principais potências – Barça, Real e Atleti - estão fazendo até aqui.

Fim de jogo: #RealSociedadLeganés 1x1



Tudo igual em San Sebastián. pic.twitter.com/nJJfGIjH0f — LaLiga (@LaLigaBRA) November 8, 2019

Peguemos a própria Real Sociedad como exemplo: após as 13 primeiras rodadas da campanha anterior, a equipe basca (campeã em 81 e 82) somou dois pontos a menos e uma vitória a menos em relação ao panorama atual. Ocupava a quinta posição.

Já o Barcelona, que ao término da 12ª rodada ocupava a primeira posição, alcançou a pior marca de pontos para um líder após 11 jogos desde 2000-01. A criticada e inconstante equipe treinada por Ernesto Valverde soma 23 pontos, um a mais na comparação com Valencia e La Coruña, que estavam igualados no topo na tabela após 11 jogos em 2000.

Esta é a primeira vez desde 2005-06 que tanto Barcelona quanto Real Madrid (também com 22 pts) somaram tão poucos postos após 11 jogos. Importante destacar que os rivais têm um duelo a menos, uma vez que o clássico anteriormente marcado para 26 de outubro foi adiado por causa das tensões políticas na Catalunha.

Já o Atlético de Madrid, que começou mais uma temporada envolto em expectativas, tem sofrido para assimilar o estilo de jogo mais ofensivo que Simeone quer aplicar: somou 21 pontos e é recordista de empates até aqui (6).

Mas se os gigantes de La Liga caíram de rendimento na comparação com os últimos anos, a disputa cresceu em emoção. Ainda que a natureza da disputa por pontos corridos seja o afunilamento dos candidatos ao título, já dá para imaginar uma reta final movimentada para definir o título espanhol.