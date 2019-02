Real só não vai ter Hazard se o Chelsea for para a Champions - Hasselbaink

Ex-centroavante do clube inglês crê que é necessário disputar a próxima edição de Champions League para segurar o belga Eden Hazard no Stamford Bridge

O Chelsea deve assegurar sua vaga na próxima edição da UEFA Champions League se quiser convencer Eden Hazard a rejeitar a transferência para o Real Madrid, de acordo com o ex-atacante Jimmy Floyd Hasselbaink.

Acredita-se que o atacante belga seja um dos principais alvos de transferência do Real Madrid, tendo sido fortemente ligado a uma transação para o Santiago Bernabéu no verão europeu passado. Hazard, de 28 anos, demonstrou esperança no projeto dos Blues após a disputa da Copa do Mundo 2018, na Rússia.

Hazard disse neste mês que chegou a uma decisão sobre seu futuro, mas a transferência não foi possível.

A sanção por quebrar as regras relativas ao registro de jogadores jovens coloca o clube do Stamford Bridge em mais tumultos em meio à recente queda na forma da equipe.

Apesar de estarem disputando a final da Copa Carabao neste domingo e progredir para as oitavas de final da Liga Europa esta semana, pesadas derrotas para o Manchester City e Bournemouth colocaram em risco o trabalho do técnico Maurizio Sarri e a posição entre os quatro primeiros colocados da Premier League.

O ex-Blues Hasselbaink pediu ao clube que assine com Hazard um contrato de longa duração após a suspensão da transferência, mas ele acha que precisará se qualificar para a competição de clubes da Europa se quiser convencê-lo.

"Será difícil para o Hazard se o Chelsea não estiver na Liga dos Campeões na próxima temporada. É por isso que o jogo com o Tottenham é tão vital quanto a final da Carabao Cup, talvez até mais", disse ele ao The Mirror.

"Mas mais cedo ou mais tarde acho que o clube terá que embaralhar as coisas de qualquer maneira para fornecer um caminho para jovens jogadores como Callum Hudson-Odoi. Eles têm alguns grandes jogadores jovens chegando, mas se não puderem entrar no primeiro time ir a clubes como Manchester United, Liverpool e Spurs, que lhes dão uma chance", concluiu.

Hazard marcou 15 vezes em 34 jogos em todas as competições pelo Chelsea nesta temporada e tem vínculo com o clube até 2020.