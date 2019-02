Real ou Bayern? James dá sua resposta mais clara: "Em Madri eu tenho tudo"

Colombiano abriu as portas para retornar ao clube merengue

O empréstimo de James Rodríguez ao Bayern Munique termina no final da temporada e o futuro parece incerto para o colombiano.

Com contrato com o Real Madrid até 2021, jogador não descarta retornar ao Santiago Bernabéu.

"Tenho tudo em Madrid. Casa, pessoas que gostam de mim. Tenho de pensar tudo muito bem, mas por agora só penso no Bayern e nos três meses que me restam aqui. Depois disso pensarei no resto, ninguém sabe o que reserva o futuro" disse.

Apesar de ter feito uma boa primeira temporada no clube alemão, James decepcionou e não conseguiu ter a constância que se esperava.